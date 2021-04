Lo shock di immagine e di domanda del trasporto pubblico

Molto resta da fare per percorrere questa transizione in Italia: l'uso dei veicoli privati è di gran lunga quello prevalente per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

L'inquinamento atmosferico delle città è il principale problema ambientale che abbiamo, con il suo drammatico corollario di oltre 50mila morti premature l'anno. Secondo gli ultimi dati raccolti dall' Agenzia europea per l'ambiente siamo il primo paese dell'Ue per morti premature da biossido di azoto (NO2) e nel gruppo di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici.

Occorre sfruttare Next Generarion EU per completare le infrastrutture della mobilità, e sulla base di questo ridisegnare la regolazione degli spostamenti di persone e merci, dando risposte moderne ad una domanda in continua trasformazione e sfruttando l'innovazione digitale.

Questo significa considerare il trasporto pubblico un settore strategico per il Paese, di serie A, non solo per l'Alta Velocità ma per tutta la rete di servizio. Ne va anche della nostra salute.

