Lo shock dei prezzi pesa su Bp, il gruppo petrolifero taglia 10mila posti Per ridurre i costi e fronteggiare gli effetti pandemia su settore, il colosso britannico ridurrà la forza lavoro globale del 15% circa. La maggior parte entro fine anno di Stefania Arcudi

(REUTERS)

Il colosso petrolifero britannico Bp prevede di tagliare 10.000 posti di lavoro in tutto il mondo, ovvero circa il 15% della forza lavoro globale (oltre 70.000 persone), in modo da migliorare l'efficienza del gruppo, ridurre i costi e fare fronte alle turbolenze del mercato petrolifero provocate dalla pandemia di coronavirus. La società ha fatto sapere che la maggior parte dei tagli avverrà entro la fine dell'anno e riguarderà anche i livelli più alti.

«La maggioranza delle persone impattate dalla decisione fa lavori di ufficio. Diamo priorità ai lavoratori in prima linea e, come sempre, la sicurezza e l'affidabilità delle attività», ha detto l'amministratore delegato Bernard Looney. La squadra manageriale dovrebbe essere ridotta complessivamente di circa un terzo. Inoltre, non saranno pagati bonus cash nell'anno in corso e non ci saranno aumenti salariali per i vertici fino a marzo 2021. L'obiettivo è ridurre i costi operativi di 2,5 miliardi di dollari nel 2021 e di abbassare il Capex del 25% entro quest'anno. Alla luce del crollo dei prezzi del greggio registrato nei mesi scorsi, già a inizio aprile Bp aveva anticipato una drastica riduzione degli investimenti e un programma di risparmio.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)