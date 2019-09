Lo shopping si fa viaggiando: in stazione i pop up di moda e lusso

Per poter alzare la qualità, oltre che la quantità, dei negozi all’interno delle stazioni, Baldan e la sua squadra hanno lavorato sulla stazione in sé e sulle vie e piazze circostanti. «Se siamo arrivati ad avere insegne come Starbucks e maison del lusso come Fendi, che ha appena aperto un pop up dedicato ai gelati, Stecco Lecco, che sta avendo un enorme successo, è perché in due anni è diventato tutto più ordinato, bello, funzionale, dentro e fuori alla Centrale. Lo stesso sta succedendo a Roma e accadrà a Napoli, Torino e poi in tutte le altre stazioni, un impegno da 40 milioni in tutto». I progetti di gentryfication, come dicono gli americani, avviati sono tanti, anche in partnership con il Comune e associazioni di zona. Ragguardevoli pure gli obiettivi già raggiunti: la crescita del 2029 like-for-like di traffico negli spazi commerciali delle 14 stazioni è del 3,5% rispetto al 2018, con picchi in Centrale e Termini.

«Dati ancora più positivi se confrontati con i centri commerciali, che nel 2019, finora, hanno perso l’8% di visitatori, e con il retail tradizionale, in calo del 2%». I risultati di traffico e quelli che qualunque viaggiatore o cittadino milanese che passi per la Centrale può notare hanno portato a una prima serie di eventi che vede al centro lo shopping di moda. «Il 7 gennaio parte FashionInStation, un progetto che durerà due mesi: nuovi pop up saranno messi a disposizione dei brand a Milano e Roma. La data non è casuale: quel giorno a Firenze inizia Pitti, seguito dalle sfilate uomo di Milano e in febbraio da quelle donna. FashionInStation sarà diviso in tre fasi, Sport 24/7, Spring is coming e Love is in the Air». La progettazione e la direzione artistica degli eventi sono affidate a Paola Bottelli, storica firma del Sole 24 Ore e ora advisor dell’industria del lusso. I brand abbracciano ogni categoria, dalle sneaker ai gioielli, dalle borse ai temporary tattoo. Ci sarà chi venderà i prodotti in cui è specializzato e chi farà dei test, in un gioco che coinvolge i consumatori, come accade in questi giorni con i gelati Fendi. «Si tratta di un gioco in cui vincono tutti – conclude Baldan –. I consumatori-viaggiatori, i marchi, Gsr e le città in cui si trovano le stazioni».