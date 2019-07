Lo shopping va in vacanza: le nuove boutique fra Capri, Mykonos e Long Island

4' di lettura

8,8 trilioni di dollari di giro d’affari, in aumento del 3,9% sul 2017, percentuale che supera di 0,7 punti quella della crescita dell’economia globale e per di più per l’ottavo anno consecutivo: secondo i dati del World Travel and Tourism Council, l’industria globale del turismo gode di ottima salute e starà sempre meglio anche nei prossimi anni.

Una certezza che, in tempi incerti, è un brillante tesoro al quale anche altre industrie attingono per trarne benefici. Come quella della moda e del lusso. Attingendo a un legame storico con il mondo dei viaggi (Louis Vuitton, per esempio, iniziò proprio producendo valigie), anche nell’estate 2019 i marchi stanno popolando destinazioni, hotel, aeroporti, città, con nuove boutique o pop up store, questi ultimi più snelli da organizzare ma anche sorta di “test” itineranti a prodotti o indirizzi da stabilizzare in caso di buon riscontro. Dalla letteraria Long Island fino alla classica Capri e alla rinnovata Mykonos, passando per hotel cinque stelle, ecco gli indirizzi da mettere in agenda per lo shopping tour delle vacanze.

Obiettivo Hamptons

Se il lusso, secondo un antico assioma, vuol dire anche scarsità, certo la spiaggia firmata Chanel al Sunset Beach hotel di Shelter Island ne è stato perfetta espressione: solo per sei giorni (dal 17 al 22 luglio), infatti, è stato accessibile il J12 Yacht Club allestito nell’hotel di André Balasz, con ombrelloni, sdraio, tavole da surf, set da badminton e cartoline griffate con le due C. Nell’hotel, intanto, un pop up offriva gli ultimi modelli dell’orologio (il J12, appunto) di cui quest’anno si celebra il 20esimo anniversario.

Il J12 Yacht Club di Chanel a Shelter Island, New York

C’è invece tempo fino al 28 luglio per visitare il pop up store aperto da Gucci sull’altro capo dell’isola, nella selvaggia Montauk: nel “Gucci x Melet Mercantile” è disponibile una selezione di abbigliamento e accessori della collezione “Verso l’estate” insieme ad alcuni pezzi vintage della collezione di Bob Melet, fondatore di Melet Mercantile, come skateboard, vinili, libri.



Vetrine sul blu di Capri e Porto Cervo

Capri, l’isola dove Bulgari ha presentato il mese scorso la sua nuova collezione di alta gioielleria, è stata scelta anche dal marchio australiano Zimmerman per il suo debutto in Italia: la nuova boutique si trova in Via Vittorio Emanuele. Non distante, su via Camerelle, la via del lusso della cittadina, dopo il debutto dello scorso anno è tornato il temporary store di Chanel.