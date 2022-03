Lo Shtetl alla fine del mondo

Ma Kreskol, con la sua economia, la sua semplicità, i suoi abitanti, presa e poi abbandonata dallo Stato e dai media, resta sventrata: divisa, impoverita, incapace di tornare a sostentarsi con le proprie forze. Difficile non pensare, allora, a tutti i casi in cui la modernità è stata imposta dall'alto (o da Occidente).

Tornano in mente le parole di A. Schwarzenbach sul suo viaggio fra Iran e Afghanistan nel '39: “I contadini che vivevano, in sonnacchiosa povertà, del solo raccolto delle risaie sono stati costretti a lavorare nelle fabbriche (…) In Iran i nomadi, nell'ambito di un programma di sviluppo, erano stati costretti alla sedentarietà”. Così quella di Kreskol appare come parabola condivisa, con infinite modalità e sfumature diverse, da moltissime altre realtà in quest'ultimo secolo.

Max Gross, Lo Shtetl perduto, traduzione di Silvia Montis, Edizioni e/o, p. 448, 19 Euro