Lo skincare è la nuova frontiera

Con 1,5 miliardi di euro in crescita del 9,3% e una quota del 17% sui consumi totali di cosmetica, i prodotti dedicati allo skincare in Italia rappresentando la principale famiglia di consumo. In particolare, quello venduto in profumeria è cresciuto del 20% nel 2021 e quello in farmacia del 4,6%. Le creme antirughe salgono del +9%, i prodotti per il contorno occhi registrano un aumento del 15,4%, quelli per pelle impura del 14,2%, gli schiarenti dell’11,9%, maschere ed esfolianti viso dell’11,2%, detergenti e struccanti del 10,1%. Un fenomeno che si riflette a livello mondiale. Secondo la società di ricerche Fortune Business Insights, infatti, il mercato dello skincare è destinato a superare i 145,8 miliardi di dollari nel 2028, dai 100 miliardi del 2021, con un tasso di crescita annuo del 5,5%.

Complici la pandemia e i ripetuti lockdown, le abitudini per la cura personale sono cambiate e la cura della pelle è diventato uno dei rituali di bellezza più importanti sia per uomini che per donne che quotidiniamente utilizzano prodotti per detergere, nutrire e idratare. Preferibilmente naturali. Ancora, sale il trend della cura dei problemi della pelle come l’acne, per i più giovani, macchie, cicatrici che aumenta l’interesse verso scrub, filtri solari e creme correttive; così come cresce la domande di prodotti per il grooming maschile. Tra i lanci più recenti di Svr le linee Topialyse e Xerial che rispondono a esigenze specifiche per il corpo e la pelle, con due prodotti creati ad doc: Topialyse Creme, crema fluida lenitiva anti-irritazioni viso e corpo; e Xerial 10 Lait Corps, latte corpo per un trattamento quotidiano per pelle squamosa, screpolata e ruvida. Mentre l’italianissima Bullfrog presenta Blue Botanical, una linea dedicata agli uomini: cinque trattamenti a base di ingredienti naturali studiati per migliorare il livello di idratazione della pelle, rendendola più tonica, rilassata e radiosa grazie all’esclusivo Blue Botanical Complex, un estratto di alghe di mare.

In uno scenario estremamente competitivo si muovono colossi del beauty - L’Oréal, Shiseido, Unilever, Procter & Gamble, Estée Lauder, Beiersdorf solo per citarne alcune -, realtà più piccole specializzate e celeb tra partnership, acquisizioni e nuovi lanci di prodotti e servizi. Senza dimenticare la ricerca e l’innovazione, elementi più che mai prioritari per questa categoria di prodotti sempre più hi-tech.

Lo skincare è uno degli asset di sviluppo per Coty che ha chiuso l’anno fiscale 2021-22 con un fatturato di 5,3 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente e con un utile netto di 55,5 milioni. «Lo skincare è stato parte del Dna di Coty per oltre un secolo e rappresenta una grande opportunità di crescita - racconta Shimei Fan, chief scientific officer di Coty -. Il mercato è destinato ad aumentare trainato dalla crescente domanda dei consumatori e ci aspettiamo che avrà un impatto importante sul business dell’azienda soprattutto in Cina e Stati Uniti».

E aggiunge: «Abbiamo marchi che coprono tutti i trend, fasce di prezzo e geografie, sia nelle divisioni prestige sia in quelle consumer. Lo sviluppo dell’asse skincare spingerà il nostro rafforzamento in Cina e, più in generale, in Asia, mercati dove i trattamenti viso e il travel retail hanno un ruolo fondamentale». Si partirà l’anno prossimo con il lancio globale di Orveda, marchio ultra-premium, vegano e genderless legato alle ricerche scientifiche sul microbioma. Sarà rilanciato anche Philosophy, con l’introduzione, entro il 2024, di linee rinnovate e riformulate per essere pulite, vegane e cruelty free.