Lo smart working diventa a regime: dalla sanità ai buoni pasto ecco come cambierà il welfare

Prima c’è stata la contrattazione aziendale focalizzata solo su politiche retributive. Poi la nascita del welfare aziendale, in una fase iniziale“cenerentola” dei negoziati e successivamente con un ruolo crescente e sempre più determinante. Fino a diventare negli ultimi anni - complice anche la crisi post 2008 - il cuore della contrattazione di secondo livello. Gli ultimi due anni hanno, sotto diversi aspetti, ridefinito il lavoro e, di conseguenza, anche la contrattazione. L’evento principale è stato l’ingresso su larga scala dello smart working, che dal 1° aprile uscirà dalla fase emergenziale per diventare a tutti gli effetti prassi diffusa e strutturale.

L’impatto del lavoro agile

Lo svolgimento dell’attività in modalità ibrida, in alcuni casi con la netta prevalenza del lavoro da remoto rispetto a quello in presenza in azienda, sarà sempre più un cambiamento dall’impatto plurimo. Questo trend implica, infatti, necessariamente una revisione dell’intera organizzazione aziendale e molte realtà stanno già immaginando una rimodulazione anche dei sistemi di welfare, in essere e in fase di progettazione, avendo compreso l’esigenza, ormai impellente, di implementare sistemi più periferici e meno “aziendocentrici” rispetto al passato.

Durante il periodo pandemico molti datori di lavoro si sono trovati a dover/voler erogare perquisites (benefici strettamente legati all’attività lavorativa) ai propri dipendenti, in considerazione dei maggiori costi sostenuti dagli stessi per il lavoro da remoto, attuando iniziative dettate, nella maggior parte dei casi, della contingente situazione emergenziale e dalle conseguenti celeri misure richieste per fronteggiare la situazione. Oggi, invece, si sta riscontrando un approccio più sistematico, da parte delle imprese, nella gestione dei sistemi di welfare.

I nuovi servizi

I provider di servizi stanno arricchendo la propria offerta con nuovi benefit, quali la mensa a domicilio, servizi di conciliazione taylor made ed erogati dove lavora il dipendente, servizi fruibili da remoto, che saranno, giocoforza, strumenti essenziali per consentire una gestione flessibile ed efficiente dei sistemi di welfare.

Nonostante le mutate esigenze aziendali e dei lavoratori, tuttavia, la normativa fiscale, di cui necessariamente occorre sempre tenere conto, non è stata ancora aggiornata e rappresenta, molto spesso, un freno all’implementazione di soluzioni moderne ed efficienti.