Lo smart working alla prova del 15 ottobre Con Il Sole 24 Ore un doppio appuntamento. Mercoledì 16 settembre “Le sintesi del Sole”, 4 pagine estraibili sulle regole in vigore e le prospettive future. Per approfondire, da sabato 19 settembre il libro “Smart working. Il domani è già arrivato”

Per lo smart working si avvicina un momento che potrebbe segnare una svolta importante. Dopo mesi di ricorso massiccio all'attività fuori azienda, svolta da casa principalmente per tutelare la salute dei dipendenti a fronte dell'emergenza Covid-19, dal 15 ottobre dovrebbero venir meno le regole che hanno contemporaneamente incentivato e semplificato il ricorso alla modalità di lavoro agile.

Per fare il punto della situazione, mercoledì 16 settembre Il Sole 24 Ore dedica a questo tema “Le sintesi del Sole”, quattro pagine centrali estraibili che illustreranno le regole attualmente in vigore, quelle standard e le deroghe temporanee, nonché le prospettive, dato che nelle scorse settimane il Governo ha annunciato di voler intervenire sulle norme ordinarie, dando più spazio alla contrattazione collettiva nella definizione delle regole di utilizzo.

Come nei precedenti appuntamenti de “Le Sintesi del Sole” – dedicate sempre a temi di grande attualità per professionisti e consumatori, come il bonus auto o il superbonus del 110% - le 4 pagine consentiranno di avere un quadro completo, chiaro e pratico dal punto di vista normativo e contrattuale; verranno inoltre illustrate le best practice adottate da alcune aziende che già da tempo consentono ai dipendenti di lavorare da remoto e verranno fornite indicazioni utili, dal punto di vista organizzativo e normativo, per gestire la transizione dal periodo emergenziale al ritorno, o all'implementazione, dello smart working in modalità ordinaria e strutturale.

Per approfondire, inoltre, quali sono le prospettive nell'organizzazione del lavoro connesse allo smart working, sabato 19 sarà in edicola con Il Sole 24 Ore il libro “Smart working. Il domani è già arrivato”.

Il volume, in edicola per un mese a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano, raccoglierà interventi di esperti, economisti, giuristi, sociologi: una serie di contributi per capire come si evolverà uno strumento che non ci ha solo aiutati ad affrontare una crisi senza precedenti, ma che ha anche cambiato il nostro modo di lavorare, la percezione dei nostri spazi vitali, i rapporti tra colleghi e le modalità con cui svolgere le riunioni e che, sicuramente, non scomparirà con la pandemia.