Lo smartphone di Motorola che si sposa con i notebook ThinkPad

Il suo nome commerciale, “ThinkPhone by Motorola”, riassume bene l'essenza di questo telefonino pensato all'insegna della totale integrazione con la celebre famiglia di notebook che Lenovo ha comprato da Ibm. L'obiettivo è chiaro: offrire alle aziende un'esperienza mobile con lo stesso livello di prestazioni, design e affidabilità di tutti i dispositivi a marchio Think. Nella carta di identità tecnica del ThinkPhone, oltre a un chip Snapdragon 8+ Gen 1 e uno schermo a risoluzione Full HD+ da 6,6 pollici, troviamo per esempio una suite completa di funzionalità di sicurezza che rimanda alla piattaforma ThinkShield e l'applicazione Moto Secure che funge da hub per la protezione della privacy. Il vero punto di forza è però legato alla produttività. La connessione automatica fra il telefono e il computer via WiFi (quando i due device sono vicini) facilita il trasferimento e la condivisione immediata di documenti, video o immagini e la possibilità di aprire qualsiasi applicazione Android direttamente sul pc. Arriverà in Italia nelle prossime settimane.

