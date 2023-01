Lo smartwatch con l'AI di Watson e la tecnologia della Nasa che vigila

Citizen ha battezzato a Las Vegas la seconda generazione del suo orologio CZ Smart e lo fa dotandolo della nuova app proprietaria YouQ, sviluppata in collaborazione con Ibm e la Nasa. Il risultato è un dispositivo che, grazie all'intelligenza artificiale e attraverso le reti neurali sviluppate dagli scienziati del Watson Studio (il centro che ha dato vita al famoso super cervellone di Big Blue), è in grado di fornire a chi lo porta al polso precise indicazioni sui momenti più adatti per riposarsi o fare attività fisica. Gli avvisi inviati in tempo reale, che la casa giapponese definisce “biofeedback”, sono il frutto di quanto YouQ impara del cronotipo dell'utente già nell'arco dei primi 7-10 giorni rispetto a un processo destinato a migliorare via via nel tempo con l'aumentare delle informazioni raccolte sulla persona. I primi modelli del nuovo smartwatch saranno lanciati sul mercato Usa a partire da marzo (si parte da 350 dollari).

