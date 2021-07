Lo Smartworking di “prossimità” è una opportunità per l’immobiliare?

7' di lettura

Hampton, Lago Tahoe, Como. Cosa hanno in comune queste tre aree? Sono località ideali per il Near Smart Working: il più plausibile tipo di lavoro remoto che si andrà ad affermare post Covid. Il termine “near” non tragga in inganno.

La distanza fisica, che rientra in questa definizione, implica una locazione lavorativa remota che sia ad una distanza di pendolare (o poco più) rispetto alla sede dell'azienda.



South Working VS Near Smart Working. Chi vince?

Facciamo un paio di premesse. Il concetto...