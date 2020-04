Lo snellente rimodellante da lockdown Un trattamento per il corpo molto utile in questo momento, perché concepito per intervenire su più fronti in modo da rimodellare, riattivare, drenare e levigare dopo le settimane di sedentarietà forzata a causa della quarantena di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. Un trattamento per il corpo molto utile in questo momento, perché concepito per intervenire su più fronti in modo da rimodellare, riattivare, drenare e levigare dopo le settimane di sedentarietà forzata a causa della quarantena.



È importante sottolineare che un'applicazione corretta potenzia notevolmente la funzione degli attivi presenti nelle formule, perciò vale la pena spendere due parole su come massaggiare: per prima cosa, bisogna partire dai piedi, se vogliamo che l'applicazione della crema sia coerente con un'azione drenante sulle gambe. Perciò partiamo dal collo del piede, con entrambe le mani che avvolgono la caviglia, con una pressione attiva ma piacevole, in modo che possa anche avere un effetto benefico sui muscoli.



Muoviamo le mani verso l'alto, come per riportare verso il ginocchio un flusso immaginario. Sempre con una pressione moderata, più presente di una carezza ma non faticosa. Oltrepassiamo il ginocchio e immaginiamo di convogliare il flusso immaginario dalla parte esterna della coscia verso l'interno e sempre verso l'alto. Come se dovessimo pettinare dall'esterno verso l'interno, ripetutamente, finché non arriviamo ai glutei.



Terminiamo il massaggio con movimenti circolari e sempre procedendo verso la vita, in modo da avvolgere anche i fianchi, poi passiamo all'altra gamba. In questo modo, vedrete anche che la pelle diventerà più rosea e viva e sentirete le gambe più leggere.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Snellente Natural di Somatoline Cosmetic ha una formula con il 95% di ingredienti di origine naturale. Tra gli attivi, Caffeina naturale, pepe rosa e melograno ad azione lipolitica. Zenzero, menta piperita ed escina per stimolare il microcircolo e il drenaggio dei liquidi. Olio di Argan per nutrire e donare elasticità e morbidezza alla pelle. Ora c'è anche la nuova versione specifica per la notte (euro 35 per 250 ml, in farmacia, parafarmacia e vari ecommerce).