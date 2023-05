Lo spauracchio della recessione spinge Wti e Brent sotto i 70 dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calo delle quotazioni del greggio non si arresta: dopo avere accumulato una frenata del 5% nella giornata di martedì, per il terzo giorno consecutivo i prezzi di Wti e Brent scendono in maniera decisa,di un altro 4%, raggiungendo i livelli minimi del 2021, gli stessi toccati nel mese di marzo, prima dell’illusorio rimbalzo del mese scorso. Entrambi gli indici hanno «testato» al ribasso la soglia psicologica dei 70 dollari al barile, barriera che era stata lasciata alle spalle negli ultimi due ...