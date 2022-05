Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricerca e innovazione

Sperimentare, ricercare, esplorare, essere curiosi, non fermarsi ai risultati ottenuti ma andare oltre, sempre, in molteplici direzioni, raccogliendo sollecitazioni e influenze diverse provenienti anche da mondi lontani.

L'incontro tra materia e uomo, per antoniolupi, è una continua sperimentazione sostenuta da una profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione e dalla capacità di integrare competenze nuove e specifiche. Lungo tutto il suo percorso, antoniolupi ha esplorato al meglio le potenzialità di tutti gli strumenti preziosi che la natura mette a disposizione, ma si è spinto anche oltre, verso lo sviluppo di nuovi materiali di sintesi capaci di garantire prestazioni eccellenti soddisfacendo ogni esigenza estetica e di stile. Materiali che sono entrati rapidamente nel vissuto dell'azienda e che oggi permettono di esprimere al meglio uno spirito contemporaneo e un linguaggio elegante e sofisticato.

Ricerca e innovazione sono dunque nel dna di antoniolupi sin dall'origine e ne hanno sempre orientato il percorso evolutivo. Questo perché l'esplorazione del nuovo e l'attenzione per ogni forma di creatività sono nel carattere della famiglia che da decenni guida l'azienda: un'attitudine che si alimenta giorno dopo giorno, un approccio che viene trasmesso a tutti coloro che ne fanno parte. Per questo antoniolupi è da sempre in prima fila nell'innovazione di processo, nella ricerca estetica e funzionale sul prodotto, nell'esplorazione di nuovi materiali o nell'utilizzo inedito dei più tradizionali, nell'impiego di tecnologie evolute per riattualizzare il valore di materie antiche.

Lo spazio del futuro: il Total Look antoniolupi

Design e artigianalità

Dal 1950 antoniolupi è l’avanguardia nell’architettura del bagno, grazie a soluzioni complete e senza tempo per gli ambienti più intimi.

In oltre 60 anni di lavoro, antoniolupi ha saputo dare forma e sostanza alle sue visioni, tramutandole in prodotti progettati, sviluppati e realizzati accuratamente in ogni dettaglio. Un processo che affonda le sue radici nella tradizione dell'artigianato Made in Tuscany e nella spinta all'innovazione tipiche del Made in Italy. Grazie a una selezione attenta delle materie prime, attraverso l'esperienza e la maestria di abili artigiani e allo sviluppo continuo di tecnologie dedicate, antoniolupi trasforma i sogni in realtà, elevando l'esperienza del benessere a un livello esclusivo.

Il Total Look si presenta al mondo

Un forte radicamento nel territorio toscano e una visione internazionale, per portare la visione di antoniolupi sui mercati globali.

Il mondo di antoniolupi vive in equilibrio tra locale e globale e si estende da Stabbia, in provincia di Firenze, a ogni angolo del pianeta. Si parte sempre dalla materia e dalla straordinaria capacità di interpretarla da parte degli artigiani che lavorano con l'azienda, dalla competenza necessaria per valorizzarne l'essenza ma anche dalla voglia di sperimentare materiali nuovi e strade condivise di ricerca. Negli ultimi due anni lo stile di antoniolupi, tradizionalmente incentrato sulla sala da bagno, si è esteso al living, con l'introduzione di nuove tipologie di prodotto come le carte da parati, i tappeti e le consolle. Una crescita importante, che ha generato una soluzione unica nel panorama internazionale, per vivere spazi progettati con combinazioni materiche e cromatiche mai viste. La sartorialità progettuale di antoniolupi si è evoluta esponenzialmente dall'arredo bagno al living nel concetto del Total Look, coordinando ogni minimo dettaglio.

Il Total Look antoniolupi al Salone del Mobile

La voglia di Salone in questi anni è stata forte e finalmente la manifestazione torna in piena presenza.

antoniolupi è pronto a offrire un'esperienza unica ed emozionante, presentando nuove collezioni e collaborazioni esclusive nello stand dedicato all'interno dello spazio espositivo S. Project, dove i visitatori potranno sperimentare le molteplici possibilità del Total Look antoniolupi.

antoniolupi vi aspetta allo Stand A07-B18 nello spazio S. Project, dentro il Padiglione 13 di Fiera Milano.7-12 giugno 2022: 9.30am-6.30pm

Per ridurre al minimo i tempi di attesa, gli ospiti sono invitati a effettuare una pre-registrazione al link seguente: https://www.antoniolupi.it/it/salone-del-mobile-2022/form