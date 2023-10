Lo spazio dei paesi Brics e il vuoto alle Nazioni unite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Viviamo in un’epoca di moltiplicazione dei forum e delle organizzazioni internazionali. Il G20 è stato creato alla fine del secolo scorso perché il G7, formatosi negli anni ’70, appariva ormai inadeguato a rappresentare i nuovi equilibri mondiali. Ma entrambi sono nati per aggirare gli effetti del mal funzionamento del sistema delle Nazioni Unite (1945), ingessato dal potere di veto dei componenti permanenti del Consiglio di sicurezza. In attesa di una sua “impervia” riforma, sembra più facile creare nuovi forum che far funzionare quelli esistenti. Fra le iniziative cinesi spicca la Shanghai Cooperation Organisation, mentre i cinque Brics hanno formalizzato e allargato il gruppo.

A loro volta, gli Stati Uniti hanno promosso molteplici partnership: dal “dialogo” di sicurezza Quad con Australia, India e Giappone; al patto di difesa Aukus con Australia e Regno Unito; sino al lancio della Partnership for Atlantic Co-operation, creata proprio a margine della recente Assemblea dell’Onu, insieme a una dozzina di Stati che si affacciano sull’Atlantico in Africa, Europa e Americhe.

Il leader Narendra Modi ha sperato che il vertice G20 di Nuova Delhi segnasse l’ascesa dell’India, promuovendone il modello di sviluppo e dando voce alle economie emergenti. L’India, che si definisce leader del Global South, ha spinto con successo il G20 ad ammettere l’Unione africana come membro a pieno titolo del gruppo. Ma la vistosa assenza del presidente cinese Xi Jinping al Summit ha messo in evidenza la contraddizione di fondo del concetto di Global South e dell’appartenenza della Cina, riconosciuta potenza economica, alla “grande famiglia dei Paesi in via di sviluppo”, per dirla con le parole di Xi Jinping, il che ha inviato un preciso segnale tanto a Narendra Modi che a Joe Biden.

Al vertice G20, Biden e Modi hanno propagandato una “stretta e duratura partnership” poiché entrambi i Paesi nutrono sospetti sul potere e sull’influenza cinese. Nella capitale indiana, essi si sono mossi per cementare i legami nella difesa e nella tecnologia, sottolineando la fiorente cooperazione strategica tra i due Paesi. La richiesta di Modi di un mandato ampliato per le banche multilaterali ha fatto eco alle richieste avanzate dagli Stati Uniti e dall’Ue per le riforme della Banca Mondiale, considerate cruciali per aiutare le nazioni più povere anche al fine di adottare tecnologie verdi. Ma è probabile che gli Usa resisteranno alla riforma delle quote di voto, che finirebbe per concedere più influenza alla Cina.

In ogni caso, gli Stati Uniti avranno bisogno dell’approvazione del Congresso per la propria tranche di finanziamenti extra alla Banca Mondiale. E ciò potrebbe essere difficile da ottenere con i repubblicani che controllano il Congresso e con la spada di Damocle dello shutdown. Eppure, l’Occidente non può che spingere per una seria riforma del Fmi per aiutare a ricostruire i legami con il Sud del mondo.