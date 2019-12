Lo specialista del benessere premiato con cubature in più di Maria Chiara Voci

Foto 6 Per il nuovo Lefay resort sul Lago di Garda decisovo l'apporto dell'esperto di wellness (Mattia Aquila)

Fra le diverse specializzazioni degli studi che si dedicano all'interior design degli alberghi, peculiare è l'esperienza nella realizzazione di aree benessere e spa (il cui inserimento in strutture di accoglienza esistenti è anche incentivato in più territori con leggi regionali che danno premi di cubatura a chi interviene). Lo Studio Alberto Apostoli è fra le firme più note in ambito ricettivo e wellness e ha disegnato gli interni del recentissimo Lefay Resort & SPA, appena inaugurato. In coerenza con la filosofia del Brand, la struttura reinterpreta l'architettura tradizionale del luogo, ritrovando gli elementi ricorrenti delle costruzioni di montagna, come il legno e la pietra. La rigorosa semplicità delle finiture, mediate attraverso un forte stile italiano conferisce prestigio e lusso di standard internazionale.