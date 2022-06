Lo spend management di Soldo a favore delle startup italiane

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un sostegno concreto alla crescita delle start up innovative basate sul territorio italiani con meno di 4 milioni di euro di funding. A loro è dedicato il piano Soldo Startup Pro, che la piattaforma per la gestione e automazione delle spese aziendali ha messo a punto per lo sviluppo delle start up italiane.



Il piano Startup Pro è riservato, a canone zero, a tutte le start up che rispetteranno i requisiti richiesti: ognuna potrà raccontarsi all'interno del nuovo box “Parlaci di te” esprimendo la propria idea di business, il vantaggio competitivo e il ruolo che Soldo potrebbe assicurare allo sviluppo.

Con l'offerta Soldo Startup Pro, le startup innovative disporranno così di una piattaforma di gestione delle spese a canone zero, attraverso la quale potranno dotare i propri dipendenti e dipartimenti di carte di pagamento Mastercard, consentendo l'automazione dell'intero ciclo di gestione delle spese, la riduzione di attività dispendiose in termini di tempo e di focalizzare l'attenzione sulle attività strategiche anziché sulla cassa, aspetto fondamentale per ogni azienda, a maggior ragione se agli inizi della propria attività.

Soldo è integrabile con i principali software di gestione note spese e di contabilità: in pochi clic a fine mese è possibile scaricare un report completo delle spese sostenute, suddiviso per utenti o centri costo, il tutto corredato da scontrini e ricevute digitalizzati.

«Sviluppare una start up in Italia è più impegnativo che farlo in altri ecosistemi europei e la congiuntura economica mondiale rende ancora più difficile la raccolta dei capitali - commenta Carlo Gualandri, founder e Ceo di Soldo -. È per questo che abbiamo scelto di portare un aiuto concreto alle iniziative imprenditoriali italiane. Dopo tanti anni di abbondanza il denaro è diventato un bene costoso e difficile da reperire e i criteri di valutazione di una startup sono tornati ad essere quelli dell'efficienza nell'esecuzione delle attività, della crescita sostenibile e della capacità di generare cassa. In questo scenario una piattaforma di gestione della spesa aziendale è fondamentale».