Lo spettro della recessione e il futuro del lavoro: i grandi temi al Festival dell’Economia

Karman: basta accordi con i dittatori

«Siamo molto dispiaciuti per la guerra in Ucraina: sappiamo cosa voglia dire una guerra e siamo solidali con la popolazione ucraina» ha detto Karman facendo riferimento alla guerra che flagella lo Yemen da anni. «Questo però è il risultato di politiche stupide dei governi occidentali, perché fare accordi con i dittatori significa dare loro la forza di fare ciò che Putin sta facendo in Ucraina. Non bisogna mai fidarsi dei dittatori».

Tawakkul Karman è intervenuta all'incontro “La violenza come arma per risolvere i conflitti” e non ha risparmiato critiche dirette ai governi occidentali. «Le primavere arabe hanno raggiunto grandi risultati – ha sottolineato –, abbattendo 11 dittatori nel giro di pochissimi anni. Ma la rivoluzione non è finita. Ci sono ancora troppe forze controrivoluzionarie che possono contare sull'appoggio di Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi».

Sia chiaro che chi è abituato ogni giorno a sacrificarsi per la libertà non si aspetta un intervento militare del mondo occidentale. Non c'è però alcun dubbio che è davvero frustrante vedere come le democrazie fanno alleanze con i dittatori. La nostra è una sola: nessun accordo con chi uccide tutti i giorni gli yemeniti, chiediamo che non si venda armi a chi è colpevole di questo massacro», è stato l’appello di Tawakkul Karman.

Se le ripercussioni geopolitiche di lungo periodo sono state un fil rouge inevitabile di fronte agli scenari attuali, l’altro convitato di pietra nella prima giornata del Festival dell’Economia di Trento è stata la recessione.

Il rischio della recessione

Il mondo rischia una recessione globale? «Il rischio c'è – ha risposto Marcello Estevão, direttore di macroeconomia alla Banca Mondiale, nel panel Rischio recessione per l'economia mondiale Festival dell'Economia di Trento – e il nostro lavoro come economisti è di preoccuparci di questo rischio. Ma non lo stiamo prevedendo».