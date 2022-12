Lo spirito di Bloomsbury e di Virginia Woolf

Ogni giovedì nella casa degli orfani Stephen al 46 di Gordon Square, quartiere di Bloomsbury, si riuniva un gruppo di giovani intellettuali di Cambridge, riuniti intorno a Thoby e ai fratelli Virginia, Vanessa e Adrian. È questo lo spirito che “Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing life” intende ripercorrere negli spazi di Palazzo Altemps, con la curatela di Nadia Fusini - profonda conoscitrice dell'autrice inglese della quale ha curato l'edizione in due volumi nei Meridiani - in collaborazione, per la mostra, con Luca Scarlini. La mostra sarà visitabile fino al 12 febbraio 2023 ed è organizzata dal Museo Nazionale Romano e dalla National Portrait Gallery, London in collaborazione con Electa

