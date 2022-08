Lo spirito del mercato, la grammatica dell’anima e il capitalismo francescano

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’economia è sempre stata più grande dell’economia. E continua a esserlo. Dietro soldi, lavoro, consumo, risparmi, imprese non ci sono solo bisogni e gusti dei consumatori; ci sono sogni, desideri, promesse, passioni, spirito, che partono dai segni dell’economia per indicare altro, un oltre, qualche volta persino il paradiso, altre volte l’inferno. Perché la vita economica è un universo di parole, di simboli, di segnali, un codice per decifrare la grammatica dell’anima degli individui e delle società.

L'ultimo Medioevo – quei secoli-ponte tra mondo antico e modernità – generò anche il grande codice dell’economia di mercato, che con la Riforma protestante si biforcherà in un capitalismo nordico, erede di Lutero e Calvino, e in un capitalismo meridiano, figlio dei mercatores toscani e di san Francesco, che in qualcosa ha continuato l’umanesimo della civil mercatura ma che in qualcos’altro di importante lo ha tradito.

Per comprendere allora la natura, le promesse, i vizi e le virtù del capitalismo moderno e contemporaneo è necessario prendere sul serio il Medioevo, quindi il cristianesimo e la Bibbia, con le loro controverse e ambivalenti interpretazioni. Sia coloro che hanno cercato di dimostrare l’estraneità tra l’universo economico e quello religioso, sia quelli più numerosi che invece hanno parlato e parlano di uno spirito cristiano (cattolico o protestante) del capitalismo, sono dovuti tutti entrare nel terreno storico scivoloso, sconnesso, pieno di insidie della christianitas medioevale.

È su questo stesso terreno difficile e appassionante che è costruito anche questo saggio, che non intende offrire una nuova grande ipotesi interpretativa sull’origine del capitalismo, ma solo complicare alcune tesi consolidate e suggerire qualche nuova pista ancora non sufficientemente esplorata. Tra i materiali storiografici sull’origine dell’economia di mercato e del capitalismo mi sono soffermato soprattutto sul lavoro degli storici economici italiani del Novecento, tra questi le ricerche di Armando Sapori sulla vita quotidiana dei mercanti toscani e delle loro compagnie commerciali e sul loro spirito cristiano. Microstorie, a volte dettagli, racconti diversi, forse appassionanti. Sui lavori di Sapori così scriveva Luigi Einaudi: «Le fonti dei saggi del Sapori sono i libri di conti delle grandi ditte mercantesche ed i rogiti dei notai».

Il solo spirito delle merci è però troppo piccolo per riempire la nostra anima assetata di fiato, per farci alzare ogni mattina e uscire di casa con un minimo di gioia di vivere, per spendere la parte migliore della vita in un posto di lavoro e per dare un senso vero al nostro posto al mondo. L’Europa ha inventato lo spirito del capitalismo perché era animata e ispirata da un soffio spirituale molto più grande, vasto e potente dello spirito delle merci. È stata una economia buona perché il suo aliseo era inserito in un’ampia rosa dei venti, che custodiva, smorzava e addolciva il vento delle cose. Quando questo vento diventa il solo soffio si trasforma nel fumo della vanitas di cui cantava il saggio Qoèlet. Oppure, lo stiamo drammaticamente vedendo, in un mondo di cose-senza-spirito sulla bonaccia dello spirito delle merci tornano a soffiare forti i venti di guerra.