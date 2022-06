Lo spirito del viaggio di Hermès in un orologio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’orologio Arceau, creato da Henri d’Origny nel 1978, evoca lo spirito del viaggio secondo Hermès. In platino e titanio o in acciaio, la sua cassa rotonda con ganci asimmetrici ha un’originale lettura delle ore del mondo. Reinterpretazione Hermès di complicazioni classiche d’alta orologeria che vagano per le ore del mondo, il meccanismo del «temps voyageur», sviluppato in esclusiva per il marchio, mostra 24 fusi orari in un disco circolare.

Il satellite gravita su una mappa fantastica, ideata da Jérôme Colliard per il carré “Planisphère d’un monde équestre”. Il contatore mobile e l’indicatore dell’ora del luogo di residenza, a ore 12, sono animati da un modulo di 122 componenti, riuniti in soli 4,4 mm di spessore, che si integra al movimento meccanico a carica automatica di manifattura Hermès H1837, permettendo così di visualizzare ore, minuti e secondo fuso orario con indicazione delle città.

Due modelli Arceau Le temps voyageur, uno in platino con diametro di 41 mm impreziosito da una lunetta in titanio rivestito con Dlc nero opaco, l’altro in acciaio con diametro di 38 mm, sono dotati di cinturini in alligatore o in vitello Swift, realizzati negli atelier Hermès Horloger, secondo i savoir-faire pellettieri della maison.

Nella foto, il modello con quadrante galvanizzato con contorni e nomi dei continenti a decalco blu così come i meridiani e i paralleli. Oceani incisi al laser e poi laccati. Le lancette sono rodiate rivestite con Super-LumiNova, la cassa in acciaio 316L, 38 mm di diametro. Vetro e fondello zaffiro antiriflesso. Impermeabile fino a 3 bar. Movimento di manifattura Hermès H1837, meccanico a carica automatica.