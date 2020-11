Lo sport nel caos dopo l’ultimo Dpcm: troppe disparità nell’interpretazione delle norme (e c’è chi le aggira tranquillamente)

Chiaro come questa diversità di approcci porti poi a disparità, polemiche, contrasti, nonché a rischi per la salute degli atleti e possibilità di contagi, in particolare negli sport di contatto (che, come abbiamo visto, non sono certo sospesi per tutti, ma solo per i livelli provinciali e regionali).

In più, c'è da considerare tutto il mondo degli enti sportivi che a vario titolo organizzano tornei in varie fasi, e che prevedono finali nazionali, interessando moltitudini di giovani in tutta Italia. Per far solo un esempio – ce ne sono molti altri - il Centro sportivo italiano si è sentito in dovere di precisare che “i Campionati nazionali rappresentano l'attività ufficiale del Csi e costituiscono un unico circuito di attività continuativa ripartito in più fasi eliminatorie”. Quindi chiarendo che tutte le proprie attività hanno carattere nazionale, pur svolgendosi in gran parte (ma non solo) nelle parrocchie e negli oratori.

Il comunicato ufficiale Visualizza

La dirigenza del Csi ha deciso di sospendere tutte le competizioni fino al 13 novembre; consentendo però gli allenamenti di football americano, arti marziali, nuoto, calcio di ogni ordine e grado per ragazzi di tutte le età e molti altri sport, il coinvolgimento di un'immensa popolazione di praticanti è garantito. Con buona pace di chi responsabilmente ha deciso di tenere la barra dritta, tutelando i propri tesserati e le loro famiglie.