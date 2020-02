Lo sport contro il coronavirus / Il calcio: verso partite a porte chiuse

Domenica 23 febbraio non sono state giocate quattro partite, rinviate a data da destinarsi: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma. Rinviate anche altre partite in serie C e dei campionati minori. La Federcalcio chiederà al governo se si possono disputare a porte chiuse le partite di calcio nelle regioni sottoposte al blocco delle manifestazioni sportive, fino al 1° marzo.

La soluzione, emersa dal Consiglio federale che si è svolto a Roma, è sostenuta anche dal presidente della Lega calcio di serie A, Paolo Dal Pino, che ha inviato una lettera all'esecutivo per chiedere che nei territori considerati a rischio coronavirus le gare di calcio non vengano sospese, ma siano appunto disputate a porte chiuse.