Lo sport contro il coronavirus / La pallavolo si ferma fino al primo marzo

La Federazione italiana pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A maschile e femminile, ha reso noto di «avere deciso di sospendere l'intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al primo marzo compreso. La decisione - si legge, in un comunicato - è stata assunta al termine di una riunione d'urgenza che si è tenuta domenica 23 febbraio a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo-istituzionale».