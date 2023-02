«Lo sport è business e spettacolo, ma in Italia è in mano a circuiti chiusi»

«Dal 2016 – racconta – qui a Chiavari abbiamo analizzato seicento start up. Alla fine, fra Wylab e Virtual, abbiamo puntato su dieci aziende, per un investimento totale di due milioni di euro. L’operazione migliore è stata con Wyscout, una banca dati del calcio basata su immagini e statistiche dei calciatori di duecento campionati di tutto il mondo. Uno strumento utile a chiunque operi a livello globale nel pallone: direttori sportivi, talent scout, agenti, giornalisti. Avevamo la metà del capitale. Il resto era del management. Due anni fa l’abbiamo venduta a Hudl, una società di Lincoln, in Nebraska. Il gruppo americano ha aperto una nuova sede sul mare e ne ha fatto il suo quartier generale europeo».

In tavola viene portato un minestrone alla genovese: verdure con poca pasta e, sopra, una abbondante aggiunta di pesto. «La strutturazione del calcio italiano – continua Gozzi – è per sua natura poco ricettiva ai cambiamenti. Dal punto di vista dell’equity e delle strategie, un elemento di potenziale disinnesco delle sue endogamie e delle sue chiusure è rappresentato dal blocco di squadre con proprietà anglo-americane: Roma, Milan, Fiorentina, Venezia, Pisa, Genoa. È difficile anche mutare mentalità sull’adozione delle nuove tecnologie. Noi abbiamo una piccola quota del capitale di Zone 7, una società fondata da ex militari israeliani che ha il suo cuore tecnologico a Tel Aviv e il suo quartier generale negli Stati Uniti a San Francisco. Zone 7 ha elaborato un algoritmo di intelligenza artificiale che calcola la probabilità degli infortuni degli atleti partendo dal monitoraggio dei biomarcatori e dei dati biometrici, della saliva e della qualità del sonno. Lo usano in Europa il Liverpool, il Leeds United, il Ranger Glasgow, il Celtic Glasgow, il Queens Park Rangers. Negli Stati Uniti la Major League Soccer. In Italia soltanto l’Entella e il Napoli. In pochi fra preparatori atletici, allenatori e direttori sportivi accettano l’idea che si possa predire il rischio di infortunio di un calciatore partendo dai big data e dalle reti neurali: diverse volte mi sono sentita dire che “è meglio l’occhiometro della macchina”. Che vuoi farci?».

L’industria del venture capital nello sport tech del nostro Paese ha un problema di contesto ambientale in cui svilupparsi: negli ultimi cinque anni, secondo i dati di SportsTechX, il valore degli investimenti nello sport tech è ammontato a 33,5 miliardi di dollari.

Di questi, 16 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 3,1 miliardi fra Francia, Germania, e Gran Bretagna. Solo 37 milioni di dollari da noi. «Nel mondo – nota Gozzi – il mercato è esploso. Due anni fa c’erano 19 unicorni, aziende che da zero hanno generato un valore riconosciuto dal mercato maggiore di un miliardo di dollari. Adesso gli unicorni sono il doppio: 38».

In tavola viene portato il secondo. E, di nuovo, secondo l’abitudine ligure, abbondiamo di verdure bollite e saltate. In più prendiamo una fetta di torta alle patate. Da bere, giusto un dito di vermentino per entrambi. Vittoria trascorre parte della settimana nell’incubatore di Chiavari e parte nel gruppo di famiglia. I Gozzi hanno – fra il Nord Italia, la Svizzera e il Belgio – investimenti nella siderurgia, nell’energia e nello shipping. In famiglia, si è sempre creduto più all’impresa concreta che non al mercato astratto: «Ho frequentato con interesse e soddisfazione la Bocconi. Per me è stato fondamentale il semestre alla Singapore Management University. Ho stretto amicizie e legami professionali duraturi con due gruppi di miei coetanei. Il primo della Idc Herzliya della Reichman University, vicino a Tel Aviv. Il secondo, formato da americani di origini ebraiche, del Babson College di Boston, il primo per l’imprenditorialità negli Stati Uniti. A Milano ho però mantenuto un distacco culturale e psicologico rispetto al mainstream insegnato nelle aule di Via Sarfatti. Probabilmente, questo è avvenuto anche grazie all’influsso di mio padre Antonio e di mia madre Sabina, che hanno sempre avuto grande passione politica e che negli anni Ottanta aderivano al Partito Socialista».