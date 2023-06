Lo sport fa i conti con la riforma, nuova disciplina per eventi e lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il mondo dello sport - salvo rinvii dell’ultimissima ora - si prepara alle novità che scatteranno dal 1° luglio con il Dlgs 36/2021 (eredità del Governo Draghi) e il nuovo decreto correttivo sulla riforma, esaminato a fine maggio, di cui si attende il parere delle Camere e il ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta (in caso contrario, a luglio entreranno in vigore le norme precedenti).

Una riforma attesa, che coinvolge migliaia di lavoratori, associazioni e società dilettantistiche. Gli ultimi dati, elaborati da Ptsclas per Il Sole 24 Ore, parlano di 875.697 fra dirigenti, tecnici e ufficiali di gara (per loro, la nuova norma prevede un rimborso mensile di 150 euro anche per le attività svolte nel Comune di residenza), 40.479 associazioni affiliate a Enti di promozione sportiva, 3.754 Discipline sportive associate, 16.535 società dilettanti di sport di squadra e 24.641 di sport individuali.

I NUMERI DELLO SPORT IN ITALIA Loading...

Nuova disciplina per eventi e lavoratori sportivi

La riforma delinea una nuova disciplina per enti sportivi dilettantistici e lavoratori sportivi. Per questi ultimi, lo stesso correttivo, a oggi ancora al vaglio, propone alcuni cambiamenti di rilievo, come l’esclusione dalla figura di lavoratore sportivo dei professionisti per cui è necessaria l’iscrizione all’albo, con la conseguenza che per loro, anche se svolgono attività per Asd o Ssd, non si applicano i regimi fiscali e previdenziali previsti dal Dlgs 36/2021. Con il correttivo, ove approvato, viene elevato da 18 a 24 ore il limite settimanale e in questi limiti si mantiene la presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Sempre con il decreto ancora al vaglio si abbassa a 14 anni l’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo sia nel dilettantismo. Per i dipendenti pubblici, che svolgono attività sportiva retribuita fuori dall’orario di lavoro, la proposta al vaglio è usare un meccanismo di silenzio assenso con il rilascio dell’autorizzazione. La riforma interviene anche nel mondo paralimpico, con la possibilità per gli atleti di partecipare ad allenamenti e competizioni con un permesso speciale retribuito e crea un osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, presso il dipartimento dello Sport, di concerto con il ministero del Lavoro.

I nodi da sciogliere e la corsa per le scadenze

Ci sono ancora nodi da sciogliere e i tempi sono stretti. Da un lato, il lavoratore sportivo, rispetto al tradizionale inquadramento, dal 1° luglio verrà inquadrato nei nuovi schemi di lavoratore subordinato, autonomo o co.co.co.; dall’altro, la rincorsa alle scadenze, perché - ove il correttivo sia approvato - entro il 31 ottobre 2023 vanno effettuati gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le co.co.co. sportive, con il rischio, visto il poco tempo a disposizione, di incorrere in sanzioni. L'altra data importante che potrebbe scattare per gli enti, ove il correttivo sia approvato, è il 31 dicembre, quando gli enti sportivi devono adeguare gli statuti alla riforma, pena la cancellazione d’ufficio dal Registro.