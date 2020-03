Lo sport al tempo del coronavirus: ecco le regole dei medici sportivi La Federazione medici sportivi ha elaborato per la Lega A 21 norme igieniche specifiche, facilmente estensibili al mondo dello sport di Nicoletta Cottone

Lo sport al tempo del coronavirus: ecco le regole

1' di lettura

La Federazione medici sportivi ha elaborato per la Lega A 21 norme igieniche specifiche, facilmente estensibili al mondo dello sport. Attenzione, nello spogliatoio o durante gli allenamenti, a non condividere borracce, asciugamani, accappatoi. Ma anche non lasciare indumenti esposti o in ceste comuni, buttare fazzoletti, cerotti e bende in appositi contenitori, lavarsi le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone e asciugarle con salvietta monouso. Ecco tutte le regole da rispettare.

Le 21 regole

1. Non condividere borracce, asciugamani, accappatoi

2. Non consumare cibo nello spogliatoio

3. Non lasciare indumenti esposti o in ceste comuni

4. Buttare fazzoletti, cerotti e bende in appositi contenitori