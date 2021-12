Lo spread BTp-Bund torna a scaldarsi: ecco i tre motivi dell’impennata a 141

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’incertezza per l’evolversi della pandemia. La consapevolezza che la Bce da marzo ridurrà significativamente gli acquisti di titoli di Stato. C’è ovviamente tutto questo dietro la continua salita dello spread tra BTp e Bund, arrivato ieri a 141 punti base in apertura lunedì per poi chiudere a 137. Ma ora a spingere il rendimento dei BTp verso l’alto c’è anche un altro fattore, questa volta tutto italiano: quello che potremmo chiamare effetto-Draghi al contrario.

I mercati iniziano infatti a fare ...