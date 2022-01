Lo spread? Senza Draghi potrebbe anche salire oltre 200 punti

2' di lettura

Quanto vale Mario Draghi per lo spread italiano? Gli immancabili spiriti critici fanno notare come l’attuale differenziale di rendimento dei BTp nei confronti dei Bund non sia poi sostanzialmente così differente dal livello precedente all’arrivo a Palazzo Chigi dell’ex presidente Bce. Non esiste però controprova di quale sarebbe stato il destino dei nostri titoli di Stato senza la sua presenza, e forse nessuno si augura veramente di conoscerlo.

L’incognita Quirinale

Di certo, l’imminente elezione del Presidente ...