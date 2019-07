Lo spread torna a quota 200. Ecco perché dovrebbe farci paura Per anni lo spread è stata solo una parola da addetti ai lavori. Ora tutti dobbiamo conviverci. E non è quasi mai una convivenza facile. Perché quando sale lo spread l'economia va in crisi. E quando sale troppo, come successo nel 2011, il Paese finisce sull'orlo del fallimento di Andrea Franceschi

Lo spread torna a 200. Perché ci fa paura?

Lo spread. Per anni è stata solo una parola da addetti ai lavori.

Ora tutti dobbiamo conviverci. E non è quasi mai una convivenza facile.

Perché quando sale lo spread l'economia va in crisi. E quando sale troppo, come successo nel 2011, il Paese finisce sull'orlo del fallimento. Ma cos'è lo spread? E perché è una minaccia in grado di mettere in ginocchio l'economia, far cadere governi e costringere la Banca centrale agli straordinari? Cerchiamo di capirci qualcosa in più.

Cos’è lo spread

Lo spread è il differenziale di rendimento tra i titoli del debito pubblico di Italia e Germania Mettiamo di avere 10mila euro a disposizione e di dover scegliere tra 1) un Bund che rende lo 0,5% 2) e un BTp che rende il 3%. Nel primo caso l'investimento frutterà 50 euro, Nel secondo 300. Lo spread sarà la differenza tra i due valori, cioè 250. La Germania ha un debito basso e rating alto. Chi le presta soldi è sicuro al 99,9% di averli indietro. E per avere questa sicurezza è disposto a guadagnare meno. L'Italia ha un debito alto e un rating basso e tutta questa certezza non c'è. Lo spread, cioè i 250 euro in più che offre il BTp, non sono altro che un premio per remunerare un maggior rischio. Come quello che il Paese non onori il suo debito (rischio default), lo onori solo in parte (rischio ristrutturazione), oppure lo faccia in una valuta diversa dall'euro (rischio Italexit).

Lo spread è un grosso problema per i conti pubblici

Mettiamo che lo stato incassi 100 euro di tasse e che ne usi 10 per pagare gli interessi sul debito e il resto per pagare stipendi, pensioni, scuole, ospedali, strade e altri servizi. Quando sale lo spread sale la spesa per interessi che da 10 può diventare 15 o 20, sottraendo risorse al resto.

Se lo Stato non taglia la spesa per far quadrare i conti dovrà: alzare le tasse oppure fare deficit, cioè spendere più di quanto incassa. Ma attenzione però. Perché senza maggiori entrate fiscali lo Stato rischia di dover coprire il buco del deficit facendo nuovo debito. E se sale il debito sale lo spread. E se sale lo spread sale la spesa per interessi col rischio di innescare un pericoloso circolo vizioso.