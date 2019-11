Lo spreco alimentare vale 15 miliardi di euro: quasi l’1% del Pil italiano

Gli sprechi della distribuzione

Se lo spreco domestico rappresenta i quattro quinti del totale, anche la distribuzione ha i suoi buchi neri: la stima nazionale è di 220mila tonnellate di cibo gettato ogni anno, pari a 18,7 chili di cibo per metro quadrato di superficie di vendita. E tra i prodotti che vengono gettati ci sono, prima di tutto, frutta e verdura, pane e prodotti da forno, latticini.

La ricerca di SWG-Last minute Market si è soffermata sull’ambito domestico con una indagine che ha coinvolto 1.500 persone. Gli sprechi si concentrano soprattutto nell’alimentare (64%) e nell’acqua (58%).

Nel caso del cibo, per il 62% ciò è dovuto a confezioni troppo grandi, ma anche (52%) a acquisti superiori alle reali necessità e alla scadenza dei prodotti (43%) indicata sull’etichetta. Per evitare di gettare le eccedenze la stragrande maggioranza degli italiani si ingegna con nuove ricette realizzate utilizzando scarti e avanzi, ma prima di tutto congela gli alimenti e controlla, prima di fare la spesa, cosa serve davvero. Buone pratiche che almeno fino ad ora non hanno portato a risparmi significativi.

Imprese e Comuni virtuosi

Anche per questo Last Minute Market premia ogni anno Comuni, Regioni, imprese, scuole che si distinguono per l’impegno contro gli sprechi alimentari. Quest’anno (settima edizione), il premio è stato vinto dal Comune di Torino, per i progetti “Spreco zero” messi in atto a 360 gradi, dalla prevenzione e dal recupero degli scarti per arrivare alla sensibilizzazione dei cittadini.

Tra i vincitori, nelle altre categorie, la Federazione italiana pubblici esercizi, l’Associazione Frutticultori estensi di Ferrara, il Comune di Caggiano (Salerno), la catena Natura Sì, la piattaforma pugliese Avanzi Popolo 2.0 Bari (ideata per condividere le eccedenze del cibo tra privati e il recupero di quelle prodotte dalle imprese). Menzioni speciali per la Regione Sardegna e per Eni Servizi.