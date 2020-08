Lo stabilimento balneare del Grand Hotel Tremezzo

Il beach club del Grand Hotel Tremezzo è il più chic del Lago di Como, ancor più dopo il restyling di quest'estate: più grande, con sdraio e lettini nuovi sulla sabbia, gli ombrelloni bianchi e arancioni stile rétro. Un po' come il Carillon a Paraggi, o i Bagni Piero a Forte dei Marmi, si accede con il contagocce: solo se non è già occupato dagli ospiti dello storico cinque stelle o dai membri annuali del club. La Dolce Vita in riva al lago, si declina con grigliate, champagne e nuotate nella piscina gigante galleggiante sul lago