Lo stallo del commercio internazionale e le conseguenze della guerra

Dopo un preoccupante declino degli scambi internazionali osservato nella seconda parte del 2021, sincronizzato in tutte le principali macro-aree economiche e lungo tutta la catena del valore globale, la situazione si è stabilizzata ad inizio 2022. Nel primo trimestre dell'anno l'indice composito elaborato dagli economisti del WTO (WTOI, vedi Figura 1) fotografa una crescita, seppur modesta, del commercio mondiale, destinata a stazionare al di sotto del trend storico.

Nei dati però si cominciano chiaramente a leggere l’impatto negativo e le distorsioni che la guerra russo-ucraina sta avendo sugli scambi internazionali. Gli effetti sono correlati strettamente con la vicinanza geografica al teatro delle operazioni belliche. La cartina di tornasole è ovviamente l’area Euro; in diversi continenti (Asia sud-orientale o America Latina) non ci sono stime di effetti apprezzabili del conflitto russo-ucraino sul commercio internazionale o sulle prospettive di crescita.



De facto, a fine marzo 2022, l'incremento dei volumi dei beni esportati si è stabilizzato intorno al trend, dopo una breve fiammata oltre il 20% a metà anno ed una brusca inversione di rotta a partire dal mese di luglio.

Il settore automotive (barre azzurre) ha subito un vero e proprio tracollo nel secondo semestre 2021 (-14%), principalmente per via dell'impatto negativo della scarsità della componentistica elettronica, che ha bloccato intere linee di produzione ed allungato a dismisura i tempi di consegna. A ruota è apparso - non sorprendentemente - il settore dell'elettronica a trazione cinese (barre arancioni) che, dopo un breve boom oltre i 15 punti sopra il trend, si è riportato in crescita tendenziale con outlook fortemente negativo per via della situazione sanitaria in Cina fortemente instabile. È stazionario anche l'andamento degli ordini relativi alle esportazioni future (barre gialle), mentre è in declino l'andamento degli scambi via cargo navale (barre viola), colpito pesantemente dal congestionamento dei nodi infrastrutturali della rete commerciale globale.

Sull'agroalimentare (barre verdi) ha pesato negativamente l'incessante rialzo dei prezzi sui mercati internazionali. L'unico settore che ha mostrato nel corso del 2021 un'espansione superiore al trend storico è stato quello del commercio via aerea (barre rosse), sostenuto paradossalmente dai massicci backlog e dai costi stratosferici di noleggio containers che si sono registrati nei principali porti mondiali e che hanno reso competitivo - per un periodo temporaneo - il trasferimento merci via cargo aereo.



La stagnazione degli scambi nell'area euro: l'export e l'impatto delle sanzioni

Per quanto riguarda l'export dell'area Euro, ad una fase di forte recupero dovuto alle riaperture post-lockdown nella primavera 2021, è seguito un picco (+28%) a maggio ed una rapida decelerazione della crescita fino ad un sostanziale azzeramento a partire da ottobre 2021. Anche in questo caso si è osservato un rallentamento sincrono verso tutte le principali aree geografiche di sbocco: A pesare maggiormente è stata la frenata dell'export verso gli altri Paesi europei, che insieme corrispondono a circa il 40% delle esportazioni totali della nostra area valutaria, sia appartenenti all'Unione Europea (UE) che extra-UE, verso i quali si registra addirittura una variazione percentuale negativa rispetto a 12 mesi prima. A seguire, hanno sofferto gli scambi con gli USA e la Cina. Hanno tenuto meglio i volumi verso l'America Latina, che però contano molto poco rispetto al totale.Guardando al dettaglio delle esportazioni verso i Paesi europei extra-UE, sbocco fondamentale per l'export dell'area Euro (vedi Figura 2), si nota come l'andamento dei volumi sia stato in forte frenata dal 2021. Ciò è dipeso in parte dal rallentamento degli scambi commerciali con la Svizzera (barre grigie) dopo una breve fase di catch-up positivo a seguito della rimozione delle restrizioni all'attività economica imposte nei principali Paesi dell'area Euro confinanti (Germania, Francia, Italia).

A spingere l'indice in area negativa sono state a fine 2021 le esportazioni verso la Turchia (barre arancioni), che hanno sofferto il peggioramento della crisi valutaria. Nella fase espansiva i volumi avevano mostrato un andamento dinamico per via dei forti stimoli fiscali e monetari che avevano sostenuto l'economia turca in momento di generale recessione nei Paesi confinanti. Un imponente ripresa dei consumi (+7,4% annuo al picco di maggio 2021) e degli investimenti domestici (+11,4% annuo), supportata dal costo del credito al netto dell'inflazione più basso del mondo avevano incentivato l'import dall'area Euro anche durante il 2020. A partire da luglio 2021 però, le ricadute negative sul tasso di cambio della lira turca e sul tasso di inflazione hanno soffocato la crescita dell'export in maniera più che proporzionale.

Il secondo impulso che ha riportato in negativo la curva dei volumi esportati è rappresentato dal crollo dell'interscambio con Russia (-53% rispetto ad 1 anno fa) ed Ucraina, peraltro a mala pena registrato dai dati più recenti. È ragionevole che gli aggiornamenti relativi ai mesi di aprile-maggio 2022 riflettano una situazione in progressivo deterioramento per l'intensificarsi delle operazioni belliche e l'effetto cumulato di numerosi round di sanzioni economiche.