Lo Stato come luogo della “libertà concreta”

“Ho sostenuto che Hegel appartiene alla tradizione liberale e che esprime quello che può essere chiamato un liberalismo della libertà – scrive John Rawls nelle sue Lezioni di storia della filosofia morale –. Sennonché – continua - fino a tempi piuttosto recenti, le dottrine politiche di Hegel sono state pesantemente fraintese”.

Un esempio illuminante di questo fraintendimento ce lo fornisce Karl Popper che nel secondo volume de «La società aperta e i suoi nemici» definisce l’hegelismo come “la rinascita del tribalismo – sottolineando come - l’importanza storica di Hegel può essere vista nel fatto che egli rappresenta l’«anello mancante», per così dire, fra Platone e la forma moderna del totalitarismo. La maggior parte dei totalitari moderni (…) sono consapevoli del loro debito verso Hegel e tutti sono cresciuti nella chiusa atmosfera dell’hegelismo. Ad essi è stato insegnato di venerare lo stato, la storia e la nazione”.

Come si vede questi giudizi sulla filosofia politica di Hegel, esemplificativi di posizioni molto diffuse tra gli interpreti, non potrebbero essere più distanti. Certamente un ruolo importante nella critica liberale della dottrina hegeliana a partire da Popper in avanti lo ha giocato il concetto di Stato che il filosofo tedesco pone al centro, anzi per meglio dire, a compimento della costruzione della sua Sittlichkeit, della vita etica e, quindi, della sua idea di libertà.

“Una comunità in cui il bene si realizza nella vita sociale” - come afferma Charles Taylor (Hegel. Cambridge University Press, 1975) – dove “la soggettività individuale pienamente sviluppata [viene riconciliata con] l’universale”.

Dopo la famiglia, spazio della naturalità e la società civile, luogo degli interessi individuali, dello scambio ma anche della solidarietà corporativa, troviamo lo Stato, il fine ultimo dell’eticità, “l’effettività della libertà concreta”, come si legge nel par. 260 dei Lineamenti di Filosofia del Diritto. È importante premettere che quello che Hegel ha in mente non è uno Stato realmente esistente.

“Non si devono avere dinanzi agli occhi – scrive il filosofo - Stati particolari, non particolari istituzioni, si deve piuttosto considerare per sé l’idea”. Andando più in profondità scopriamo che Hegel ha in mente una forma di Stato molto simile ad una monarchia costituzionale nella quale è possibile individuare tre poteri: la monarchia, appunto, il potere esecutivo e quello legislativo. La monarchia è di natura ereditaria. Questo è necessario, secondo Hegel, per eliminare dalle sue radici qualunque riferimento alla natura contrattualistica che si fonda, come si sa, sulla mutua soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Stato e Governo

In questo Hegel non potrebbe essere più distante dalle posizioni hobbesiane. Lo Stato si forma non per necessità ma come risultato razionale della maturazione etica dei cittadini e di questa eticità esso si nutre. Al sovrano spetta l’ultima parola sulla nomina dell’esecutivo e su tutti gli atti concreti dello Stato, ma tale potere viene esercitato in maniera non arbitraria in quanto dev’essere guidato da comitati consultivi formati da esperti che lo affiancano e ne supportano l’azione.