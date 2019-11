Lo Stato inquilino ribassa gli affitti ma non se ne va

La proprietà ha tempo 30 giorni dal ricevimento della proposta per accettarla e , in caso la accetti, l’amministrazione interessata ne darà comunicazione all’Agenzia del demanio per ottenere il «nulla osta» alla stipula (articolo 2, commi 222 e seguenti della legge 191/2009).

In caso, invece, la proprietà rifiuti la proposta, il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Effetti indesiderati

Tutto chiaro e lineare, quindi? Apparentemente sì. Ma va considerata la potente resilienza della Pa. Come Spiega Massimo Caputi di Feidos «Le Pa non se ne vanno e non rifanno i contratti, pagando l’indennità di occupazione che ha, per gli investitori, due problemi: anzitutto non può essere finanziata dagli istituti di credito e non è un ricavo e nessuna banca concede rifinanziamento. Poi (per il regolamento dei fondi italiani) non si possono eseguire manutenzioni perché il contratto è finito».

Caputi ripercorre il calvario degli investitori istituzionali: «Prima il 5% di tassa, poi 2 rinegoziazioni obbligatorie a meno 15% e adesso quest’ultima rinegoziazione forzosa». Il nodo è proprio l’impossibilità di liberare l’immobile: «L’indennità di occupazione deriva da una valutazione dal Demanio (che chiede all’Ute) e che corrisponde all’ultimo canone meno 15 per cento. Ci sono centinaia di casi così. Siamo alla terza riduzione ma la Pa non se ne va. Perché non si riesce a sfrattare? Perché nessuno esegue gli sfratti. Allora molti proprietari chiedono i danni all’occupante. Il vero problema – conclude Caputi – è la mancanza di certezza del diritto».

L’indennità, a quanto risulta, viene poi pagata regolarmente ma l’immobile si degrada e non si possono fare manutenzioni.

Contratti già scaduti

Le stesse regole valgono anche per i contratti di locazione già scaduti al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della norma).