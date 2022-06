Lo Stato valuta garanzie finanziarie per 1 miliardo per soccorrere l’ex Ilva

Verifica sulla Cassa integrazione

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, annuncia invece l'invio a Taranto dell'Ispettorato nazionale del Lavoro per una verifica sulla cassa integrazione. «La cassa integrazione l'abbiamo data sulla base degli investimenti che sono stati indicati nella richiesta. Siamo tenuti a verificare la realizzazione degli investimenti anche con una presenza sui luoghi dell'Ispettorato nazionale del lavoro», dice Orlando. «Sarà anche la condizione per verificare questioni rispetto alle quali non posso sfuggire – rileva Orlando –. Non posso girarmi dall'altra parte rispetto al fatto che si da una rappresentazione diametralmente opposta rispetto alla questione delle condizioni di sicurezza dei lavoratori».

Orlando: preoccupano le relazioni industriali

A un prossimo passaggio, ha sostenuto Orlando, «dovremmo avere una fotografia con le relazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Questa credo che possa essere la base per la ripartenza di un confronto». Per il ministro del Lavoro, «l'elemento che può non preoccupare è lo stato delle relazioni industriali. Non è che si fa una transizione ecologica di questa natura con l'attuale condizione delle relazioni industriali».

Fim Cisl: Il governo ci riconvochi entro la pausa estiva

«Il Governo ci ha garantito di riconvocarci entro la pausa estiva per verificare che la crisi finanziaria dell'impresa sia affrontata. Il Governo non può andare in maggioranza ma deve aiutare l'azienda ad avere quel credito per fare gli investimenti ed aumentare la produzione», commenta Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl. «Il ministro Orlando – aggiunge – ci ha garantito che farà una verifica sugli ammortizzatori perché non è possibile che quest'azienda, con un mercato della siderurgia che sta esplodendo, sta aumentando il numero dei cassintegrati».

Fiom Cgil: La finanza è utile, ma non basta

«L'azienda ci ha detto che per far marciare normalmente l'impresa c'è bisogno di finanza e il Governo ha risposto che sarebbe disponibile ad intervenire sui temi che riguardano la finanza», commenta Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil. «Noi abbiamo detto – prosegue De Palma – che la finanza è utile ma non basta. La finanza serve con degli elementi di garanzia per l'occupazione dei lavoratori da un lato, la salute dall'altro, e anche per gli investimenti di carattere ambientale».

Uilm: la produzione non arriverà ai 6 milioni di tonnellate

Infine per Rocco Palombella, segretario generale Uilm, nel vertice al Mise «sono emerse due posizioni opposte, la nostra e quella di Acciaierie d'Italia. Per l’azienda il problema è solo finanziario, mentre noi abbiamo messo in luce tutti i problemi legati alla sicurezza degli impianti, alla cassa integrazione di oltre 5mila lavoratori, al dramma che vivono i lavoratori in amministrazione straordinaria e quelli degli appalti, alla produzione che di questo passo non raggiungerà mai i 6 milioni di tonnellate annui necessari per la sostenibilità dell'azienda».