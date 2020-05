Lo Statuto compie 50 anni, ma l’eredità di Giugni è altro

Giugni esercitò il suo particolare riformismo anche quando si batté per il superamento del collocamento pubblico e delle sue anacronistiche inefficienze. Scrive Sciarra: «Il pensiero riformatore, niente affatto appiattito su posizioni assistenziali,è orientato a promuovere i valori della cultura industriale in un quadro di ammodernamento complessivo delle regole che governano l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro». E quanto sia moderno e scomodo quell’approccio lo si vede bene oggi al tempo degli altrettanto anacronistici navigator. Il vero capolavoro fu l’esperienza nel Governo Ciampi da ministro del Lavoro, artefice della stagione della concertazione. Una convergenza di sensibilità e saperi che portò, in supplenza alla politica, il Paese fuori dall’inflazione, dall’ignominia di Tangentopoli e dal rischio di default. Un tempo da orlo del baratro, come è oggi questo della pandemia. Non a caso anche tra i sindacalisti c’è chi ora evoca l’esperimento e il metodo ciampiano (con Giugni ispiratore): è stata l’accortezza delle parti sociali, ad esempio, a evitare il conflitto tra salute e lavoro con la messa a punto dei protocolli per la ripartenza in sicurezza.

Concertazione o meno, non potrebbero non tornare in primo piano - come scrive Sciarra - i temi della produttività e della formazione. Due macro-argomenti in cui la fantasia e il sapere giugniano avrebbero ancora molto da dire: soprattutto perché sono temi regolati e dibattuti da anni, senza però veri risultati. E la controprova è nella produttività stagnante da oltre vent’anni e nella distanza tra le qualifiche chieste dalle imprese e quelle messe sul mercato dal nostro sistema di istruzione-formazione. Forse ciò che manca è quel riformismo improntato a «pragmatismo e cultura istituzionale» che suona ancora una volta rivoluzionario in questa nostra quotidianità scandita da spirito di fazione e dileggio istituzionale.

Idee per il lavoro

Gino Giugni

A cura di Silvana Sciarra