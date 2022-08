Lo stick solare trasparente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cos'è: Il formato più intelligente e pratico per proteggere il viso in modo efficace, veloce e con effetto “pelle nuda”. Questo tipo di solare si presenta infatti in forma solida e perciò non crea problemi al check-in se viaggiamo in aereo; si applica velocemente senza bisogno di avere uno specchio a portata di mano, perché è completamente invisibile e questo elimina la possibilità di tracce bianche; infine, è perfetto non soltanto per il viso, ma anche sulle zone più vulnerabili del corpo, come i nei, il dorso delle mani, ma anche l'attaccatura dei capelli, dove si rischia sempre di lasciare la pelle indifesa.



Tra l'altro, è il solare on the go per eccellenza, perché pesa pochi grammi, è compatto e trova spazio anche nel beautycase più essenziale (o nella borsa da spiaggia più chic).Una volta applicato, lo stick ha comunque bisogno di una ventina di minuti per raggiungere il livello di efficacia ottimale, esattamente come tutti i solari. Per questo motivo, l'ideale è applicarlo prima di uscire all'aperto, oppure, se lo applichiamo in spiaggia, restiamo all'ombra ancora per qualche minuto.

Infine, un'ultima informazione importante sul SPF. Non esiste la schermatura totale dai raggi UV, questa dicitura non può più essere utilizzata da tempo perché non esiste alcuna formula in grado di proteggere al 100%. I dermatologi consigliano il fattore di protezione 50+, che è il più alto.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Easy Stick Sun Secure spf 50+ di SVR, comodissimo perché ampio, si applica in un attimo: ideale, ad esempio, per proteggere il cuoio capelluto degli uomini con il look stile marines. Grazie alla protezione molto alta ad ampio spettro e a un complesso antiossidante, neutralizza i danni causati da UVA, UVB, luce visibile e raggi infrarossi (euro 13,50 il formato da 10 g, in farmacia).