“Lo stile e la sensibilità femminile contano nel management”. Parola del ceo di Krug

Maggie Henriquez, Presidente e Ceo di Krug, è fra le decane delle donne dello Champagne. Fermamente convinta che le competenze e l'esperienza vadano condivise, insieme a otto colleghe, dirigenti e proprietarie di vigne in Champagne, ha fondato La Transmission, per trasmettere appunto i valori di questo terroir unico come i suoi prodotti ( la-transmission-champagne.com ).

Il mondo dello Champagne è pronto ad accogliere pienamente le donne tra le sue fila? In teoria sì. Nella regione dello Champagne sono tutti pronti a riconoscere la parità di genere. In pratica, però, il cambio di cultura richiede tempo e pazienza per compiersi. Devono cambiare quelli che prendono le decisioni, perché razionalmente e a parole sono pronti per l'uguaglianza di genere ma nei fatti, poi, scelgono come manager uomini simili a loro. Per passare dal pensiero all'azione in un ambito così radicato nella cultura serve tempo.

Esiste un tocco femminile nella creazione dello Champagne e se no, c'è un talento personale che più di altri viene in aiuto? Non lo definirei tocco femminile, ma sicuramente c'è nelle donne una particolare sensibilità che può influenzare la produzione di un vino, soprattutto dal punto di vista del management. È innegabile che lo stile femminile che le donne hanno portato al management è molto più adatto ai bisogni attuali della gestione di un'azienda.

Qual è la qualità o la competenza più importante nel suo lavoro? Definire la visione e la strategia. L'intuizione e il saper bilanciare esecuzione impeccabile, emozioni e razionalità.

Quali sono le innovazioni più importanti che ha apportato alla Maison e quali i principali obiettivi futuri? Ce ne sono parecchi! Ne ricordo alcuni, che partono magari da un periodo difficile, come durante la crisi che Krug ha vissuto negli anni 2008 e 2009. Abbiamo usato quel momento di rallentamento per allungare i tempi di affinamento dei vini e per riflettere e riconnetterci con le nostra radici, i nostri valori.