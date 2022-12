Lo stop del commercio internazionale annuncia la recessione

IMPORTAZIONI DI PETROLIO E PRODOTTI DERIVATI Loading...

Al movimento tellurico imposto dallo shock pandemico e dalla successiva ripresa tumultuosa degli scambi commerciali, si è rapidamente sovrapposto lo shock energetico dell'autunno-inverno 2021-2022 che ha fatto crescere il valore delle importazioni di oltre il 100% in 6 mesi, principalmente per effetto dell'aumento dei prezzi.

Si noti bene cosa accade da partire da febbraio 2022: da un lato il valore delle importazioni dalla Russia, storicamente il primo partner commerciale dell'area Euro (barre rosse, 25% del totale delle importazioni) comincia a declinare in maniera vistosa, mentre esplodono le quote di Arabia Saudita (barre gialle) ed altri Paesi (barre grigie). A giugno 2022 si raggiunge un picco evidente nella spesa per importazioni energetiche, che inizia un rapidissimo declino: è l'effetto di distruzione della domanda che prende rapidamente piede a seguito del forte rallentamento economico dell'UE, che verosimilmente si tramuterà in recessione nei prossimi mesi.

Anche in questa fase di declino, è apprezzabile notare l'espansione della quota di importazioni dagli USA, costituita prevalentemente da GNL. Per un mercato caratterizzato da quote piuttosto stabili nel tempo, si tratta di una rivoluzione enorme che testimonia gli sforzi (ed i successi) di diversificazione dall'energia russa, in una maniera che non si riteneva possibile all'inizio del conflitto.

Si tratta di cambiamenti che implicano naturalmente un maggiore costo dell'energia, trasportata da più lontano ed in maniera meno efficiente. Difficile dire se rimarranno permanenti, soprattutto dopo un'eventuale risoluzione del conflitto.

Marcello Minenna, Direttore Generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

@MarcelloMinenna

Le opinioni espresse sono strettamente personali