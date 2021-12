Lo spettro di nuovi lockdown frena le Borse, -1,6% Milano. Petrolio giù del 5%

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Chiusura in netto calo per le Borse europee in una seduta segnata dai timori per possibili nuovi lockdown a causa della variante Omicron, dopo la notizia dello stop al maxi piano Usa su clima e welfare "Build back better". Forti vendite sul barile di petrolio.

Omicron, piano Usa e Cina i fattori negativi



A Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso sopra i minimi di seduta segnati sotto quota 26mila punti. A Francoforte giù il DAX 40 e a Parigi il CAC 40 Un ulteriore elemento negativo per i mercati azionari è arrivato dalla Cina, dove la banca centrale ha deciso di tagliare il "loan prime rate", che molti osservatori interpretano come risposta a un rallentamento dell'economia più marcato del previsto. Gli investitori appaiono preoccupati per la possibilità che vengano introdotte nuove misure restrittive per contrastare la diffusione della variante Omicron del coronavirus: dopo i Paesi Bassi anche Germania e Regno Unito dovrebbero varare ulteriori limitazioni. Sul fronte vaccini, tuttavia, sono arrivate indicazioni positive: l'Ema ha approvato il vaccino Novavax e Moderna ha comunicato che la dose booster aumenta la protezione anche contro Omicron, variante su cui partiranno sperimentazioni per un vaccino specifico. Intanto dagli Usa il "no" annunciato del senatore democratico Joe Manchin al piano “Build back better” da circa 2mila miliardi di dollari - considerato importante per la ripresa economica - fa mancare per ora i numeri per l'approvazione al Senato.

Wall Street male, Goldman abbassa stime sugli Stati Uniti



In evidente flessione anche per Wall Street, che chiude con Dow Jones a -1,23%, Nasdaq a -1,24% e S&P 500 a -1,14%. Alla notizia del 'no' di Manchin, Goldman Sachs ha tagliato le sue previsioni di crescita degli Stati Uniti (nel primo trimestre 2022, crescita rivista dal 3% al 2%) mentre negli Usa avanza la variante Omicron con oltre 156mila casi registrati lo scorso venerdì. Sul fronte azionario, in difficoltà i titoli legati alle riaperture, come le società di navigazione e le compagnie aeree: Royal Caribbean, American Airlines in netta flessione. Notizie positive da Moderna, che ha annunciato i dati preliminari sulla dose di richiamo del suo vaccino, che aumenta gli anticorpi contro Omicron di 37 volte.

Debutto sul listino americano per Ermenegildo Zegna, la storica azienda di abbigliamento che si presenta a Wall Street con una capitalizzazione di 2,4 miliardi di dollari: il titolo mostra un rialzo intorno al 10% sul valore di collocamento di 10,14 dollari per azione.

Diasorin risale, bene Prysmian. Cnh la peggiore

A Piazza Affari risveglio per Diasorin dopo il -11% circa di venerdì 17 dicembre alla presentazione del piano industriale al 2025: secondo gli analisti di Mediobanca i target del piano «sono inferiori al consensus per quanto riguarda ricavi e margini, soprattutto per il 2022 quando l'ebitda è previsto a 426 milioni, vale a dire del 14% al di sotto del consensus». Gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno quindi tagliato la raccomandazione sul titolo a "neutral" dal precedente "outperform" e prevedono che «il titolo venga penalizzato dalla revisione delle stime di consensus soprattutto nel breve termine». In evidenza Prysmian che ha ottenuto una commessa da circa 900 milioni di dollari per il cablaggio di due parchi eolici offshore negli Stati Uniti. Pesanti sul Ftse Mib Cnh Industrial, Exor e Stellantis. Male tra i finanziari Mediobanca. Investitori alla finestra su Telecom Italia: nell'ultimo cda c'è stata l'uscita del ceo Gubitosi ma ancora nessuna apertura formale all'offerta di KKR su cui resta molta incertezza.