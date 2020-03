Lo stop di Trump ai voli Ue affossa i titoli delle compagnie aeree

(AFP)

Lo stop imposto dal presidente americano Donald Trump ai voli dall'Europa agli Stati Uniti per un mese, per tentare di contenere la pandemia di coronavirus, affossa i titoli delle compagnie aeree e in generale del settore viaggi europeo, che scende ai minimi dal 2013. Il sottoindice Stoxx 600 Viaggi fa segnare la peggiore prestazione a livello europeo con un calo del 10%, zavorrato in particolare dalla flessione di Lufthansa a Francoforte e dalla debacle di Air France-Klm a Parigi, che registrano crolli superiori ai 10 punti percentuali. Di poco inferiori le perdite di Iag (la controllante di British Airways e Iberia) a Londra.

Cali più contenuti, ma pur sempre pesanti, per le low cost Easyjet a Londra e Ryanair, che lasciano sul parterre circa il 7% del loro valore.. Soffrono anche le compagnie aeree Usa nelle negoziazioni pre mercato: American Airlines, United e Delta nel pre-Borsa perdono tutte oltre il 10%. Tornando alle Borse europee, soffrono anche altri titoli del settore viaggi, come i gestori aeroportuali Fraport e Aeroports de Paris, oltre a Dufry.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)