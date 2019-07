Lo storytelling del Milanese Imbruttito per spiegare quota 100 e reddito di cittadinanza I numeri della campagna per il lancio del nuovo sito web del Sole 24 Ore di Marco lo Conte

Il reddito di cittadinanza spiegato dal “Nano”

Questione di storytelling: solo così si può raccontare tematiche complesse a un pubblico ampio, con argomenti, codici, canali e linguaggi digitali innovativi. Come per Quota100 e il Reddito di cittadinanza, cavalli di battaglia del governo che è intervenuto a riformare temi rilevanti per milioni di italiani. Chi legge Il Sole 24 Ore ha consuetudine con un'analisi approfondita del ritocco al sistema pensionistico o del sostegno al reddito delle categorie sociali più disagiate; ma la sfida è di far comprendere questi meccanismi anche a chi (ancora) non legge questo quotidiano.

Che questa sfida si possa vincere lo testimonia il successo della collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Il Milanese Imbruttito, in occasione del lancio del nuovo sito web. Il video branded content che ha al centro la nuova release del Sole 24 Ore è interpretato da Germano Lanzoni, alias l'Imbruttito, da Leonardo Uslengo, ossia il Nano, figlio dell'Imbruttito e dal Giargiana (“forestiero”), al secolo Valerio Airò. Oltre 2 milioni di visualizzazioni su Youtube e Facebook in poche settimane, con quasi 50mila reazioni e 1.300 commenti degli utenti della rete (per un terzo sugli account della testata e per due terzi su quelli del Milanese).

VIDEO / Il reddito di cittadinanza spiegato dal “Nano”

La contaminazione tra la serietà del brand del quotidiano e la caratura ironica e iperbolica dell'Imbruttito non ha disturbato più di tanto il pubblico, visto il numero esiguo di commenti critici. Anzi. Ha rappresentato una miscela azzeccata per veicolare contenuti complessi e allo stesso tempo molto sentiti dal grande pubblico. Questione di storytelling, si diceva, e di “climax”: nel video il Nano spiega al Giargiana con esempi semplici in cosa consistono le due misure introdotte dal governo, sulla scorta dell'informazione appresa dal Sole 24 Ore, vero debunker delle notizie che circolano in rete e su cui si informa il Giargiana (su siti come notizie come tuttovero.it o notiziechenonvoglionofartisapere.com).

VIDEO / Lo spot di lancio del nuovo sito del Sole 24 Ore