Lo strano caso della “presunta” nuova Lancia Ypsilon finita in acqua

Incidente reale, un incredibile furto con poca destrezza o, più probabilmente, una non molto furba operazione di marketing per cercare di creare attesa su una vettura nuova?

È questa la domanda che ci si pone a vedere le immagini pubblicate su qualche sito web specializzato (anche autorevole) dove si vede una vettura bianca recuperata, grondante d’acqua, da un canale con una gru, nei pressi di Sochaux, in francia, dove c’è la madre di tutte le fabbriche Peugeot. A far partire l’hype online sembra esserci lo spagnolo Cochespias

Difficile dire quale delle ipotesi sia quella più vicina alla realtà, ma in tutti i casi si tratta di una situazione che va oltre il tragicomico.

Su molti siti, sitarelli e pagine social si avanza la stessa ipotesi (ma che strano!): la “misteriosa” vettura che emerge dalle acque è la nuova Lancia Ypsilon il cui debutto è atteso per febbraio.

A far immaginare che si tratti di un’operazione di marketing ci sono due particolari: nelle foto non si vede bene il muso, la parte più caratterizzante della vettura e il posteriore, altro elemento chiave, perché il portellone è aperto, dal quale si scorge a fatica una scritta LANCIA su una modanatura che percorre il pannello sotto il lunotto. In qualche scatto si vede una porzione dei gruppi ottici anteriori che ricordano quello del concept PU+RA HPE

Che Lancia abbia voluto fare un teaser mirato distruggendo un muletto di preproduzione è una ipotesi concreta. E forse ci può anche stare. Del resto ricorda lo strano caso della Jeep Avenger paparazzata in un dubbio scoop durante lo shooting fotografico per lo spot e l’analogo caso dell’estate scorsa quando la Fiat 600 è stata scoperta anch’essa durante lo spot. E anche nel caso di questa nuova Lancia Ypsilon sembra essere stato ripetuto un copione. Del resto a pensar male, come diceva Giulio Andreotti, si fa peccato ma non si sbaglia quasi mai.

E c’è solo da augurarsi che il tuffo della vettura non sia l’inizio di un buco nell’acqua per il mitico brand Italiano che tenta un meritato rilancio in Stellantis dopo essere stato spento da Sergio Marchionne in Fca con un solo modello, l’attuale Ypsilon, sempre più obsoleta ma in grado di stare ancora in vetta nella classifica di vendita (e questo deve far riflettere).Ora il rilancio del marchio italiano parte però dalla Spagna, a Saragozza, dove la nuova Ypsilon è costruita su tecnologie di origine Peugeot come la piattaforma Cmp (in versione aggiornata come la gemella diversa 208/2008) che la predispone fin da subito alla trazione elettrica. Della nuova Ypsilon, vettura sui 4 metri, infatti, sappiamo che, oltre ad avere interni con una mensola a tavolino, ricalcherà gli apprezzati powertrain delle altre segmento B del gruppo.