Lo strano caso della responsabilità. Perché non sempre è utile dar conto delle proprie scelte

Dopo aver operato l’identificazione i partecipanti completano una serie di questionari nei quali, tra le altre cose, gli viene chiesto di valutare il loro livello di sicurezza circa la decisione appena presa. I risultati mostrano che il grado di fiducia che emerge da questa autovalutazione e l’accuratezza delle risposte e la corretta identificazione del colpevole non c’è nessun tipo di relazione statisticamente significativa.

Le cose cambiano, però, con l’introduzione di una piccola variante nelle procedure sperimentali. Un secondo gruppo di partecipanti, infatti, svolge esattamente gli stessi compiti, sapendo però di essere a loro volta videoregistrati. Le immagini li riprendono intenti a valutare tutte le prove e a rispondere alle domande. Questo video viene loro mostrato poco prima di autovalutare il livello di confidenza nella testimonianza.

Quello che si osserva è che in questo secondo gruppo, diversamente dal primo, la fiducia nelle proprie osservazioni e l’accuratezza della testimonianza sono fortemente correlate: adesso il testimone più convinto è anche quello più affidabile (“The accuracy-confidence correlation in eyewitness testimony: Limits and extensions of the retrospective self-awareness effect”. Journal of Personality and Social Psychology 5, pp. 698-707, 1991).

Attenzione alla manipolazione del senso di responsabilità

A spiegare il fenomeno è il fatto che rivedersi mentre si valutano le ipotesi, si ponderano le possibilità e, infine, si prende la decisione, ci fornisce una serie di informazioni utili che sono disponibili sono ad un osservatore esterno: la nostra postura, il tempo di risposta, le espressioni facciali, le sopracciglia aggrottate e le labbra mordicchiate, e molti altri segnali non verbali ma altamente informativi. L’accesso a tali informazioni, che rappresentano una forma di accountability verso noi stessi, rende più calibrata la percezione dell’accuratezza della nostra testimonianza, ci rende più umili, ci aiuta a problematizzare la scelta e, così, funge da antidoto all’overcofidence. Ma le cose non vanno sempre così lisce. In altri frangenti, infatti, la manipolazione del senso di responsabilità determina effetti controproducenti.

È il caso della loss aversion, quel fenomeno per il quale, sistematicamente, attribuiamo più valore ad una perdita che non ad un guadagno dello stesso ammontare. È la loss aversion, per esempio, che ci induce a essere prudenti davanti alla possibilità di una vincita incerta e a correre il rischio, al contrario, quando ci si prospetta la possibilità di una perdita incerta.