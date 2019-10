Lo strano caso della «rivolta» dei francesi contro Draghi

La «vendetta» di Villeroy

Il “non” di Villeroy in molti se lo spiegano come una reazione piccata e scortese alla propria sconfitta personale: il governatore della Banque de France ha sperato fino all'ultimo di essere il francese che avrebbe preso il posto di Draghi. Ma ha perso. E ora è più acido del solito. Come ex-banchiere e in difesa dell'establishment finanziario francese, Villeroy potrebbe essersi espresso contro il QE2 perché aumenta i rendimenti negativi dei bond a basso rischio, danneggiando gli investitori istituzionali come fondi pensione e compagnie di assicurazione. Ma non lo ha fatto capire fino a questo punto.

LEGGI ANCHE / Bce, Draghi oltre Draghi: cosa resterà di questi 8 anni a Francoforte



La posizione di Coeuré

Il “non” di Cœuré è stato molto più discreto (e si capirà meglio giovedì 10 ottobre quando vengono pubblicati i verbali della riunione del 12 settembre). E il membro del comitato esecutivo, il cui mandato scade il prossimo 31 dicembre, potrebbe aver tentato di difendere Lagarde e non di crearle un problema: non vedendo l'emergenza, è possibile che Cœuré abbia pensato che la riapertura del QE2 l'avrebbe potuta decidere la Bce sotto Lagarde. Essendo il QE2 di Draghi “open-ended”, senza scadenza, potrebbe essere a corto di titoli da comprare dopo circa un annetto, consegnando su un piatto d'argento alla Lagarde appena arrivata il problema di avviare la revisione dei requisiti del QE2 che è una vera e propria patata bollente legale.

LEGGI ANCHE / L'eredità di Draghi a Lagarde: un bazooka pronto all'uso



In quanto a Hannoun (che ha anche ricoperto un alto incarico nella Bri che non è certo un'istituzione colomba) e in un certo senso a de Larosière, in alcuni ambienti francesi la mossa non ha destato una grande sorpresa perché la Francia e la Banque de France non sono colombe doc, in passato hanno preso posizioni definibili “falcheggianti” e dunque l'attuale politica monetaria accomodante a oltranza della Bce, in tempi di rallentamento economico ma non di recessione, è «normale che non vada giù a tutti in Francia», dice chi stempera la posizione francese sottolineando che non sarebbe affatto contro Draghi.