Lo strapotere del dollaro affossa anche l’oro

Nessuna asset class è al riparo dalle ripercussioni derivanti dal violento rafforzamento del dollaro. Anche il prezzo dell'oro, che aveva raggiunto i massimi storici ad oltre 2.000 $ l'oncia subito dopo la deflagrazione del conflitto in Ucraina, sta sperimentando un declino piuttosto rapido dopo un classico doppio picco speculativo (vedi Figura 1): da marzo 2022 il metallo giallo ha perso il 20% e le prospettive a medio termine inducono gli analisti a prospettare un ulteriore discesa.

Non si tratta solo dell'impatto di un dollaro più forte. La domanda globale di oro si sta rapidamente raffreddando anche per altre cause concomitanti, nonostante l'elevata inflazione e l'incertezza politico-economica siano da sempre fattori favorevoli ad una fuga degli investitori verso i “porti sicuri” (safe haven).

Dopo lo shock bellico: la corsa all'oro si raffredda

Il picco del prezzo ad oltre 2.000 $ dello scorso marzo è stato sostenuto principalmente dall'afflusso di capitali speculativi sui fondi di investimento specializzati nelle negoziazioni in oro (gli Exchange Traded Funds, ETF). Dalla Figura 2 che decompone la variazione della domanda globale di oro in fattori determinanti, si osserva l'impatto immediato sulla domanda (barre grigie) dell'ingresso di liquidità sul mercato per oltre 100 tonnellate, dopo diversi trimestri di prolungato deleveraging.

L'afflusso record peraltro è avvenuto in un momento in cui la domanda per altri usi era in ottime condizioni. La richiesta di gioielleria (barre gialle) ad inizio 2022 era in boom dopo lo stop momentaneo causato dai grandi lockdown generalizzati del 2020, trainata in particolare dai consumi di India (+91% annuo) e Paesi del Medio Oriente. Anche la richiesta di lingotti ad uso investimento era in buona crescita (barre verdi), mentre era tornato in positivo il contributo degli acquisti di oro da parte delle banche centrali dei Paesi emergenti (barre celesti), impegnate in strategie di de-dollarizzazione di lungo termine.

Nei trimestri successivi si è osservato un rapido ridimensionamento di tutti questi fattori determinanti. La domanda di gioielleria e lingotti è entrata in stallo per via del deterioramento progressivo delle prospettive di crescita economica in Asia, mentre si è manifestato un rapido deflusso di liquidità verso investimenti finanziariamente più redditizi: principalmente i Treasuries USA (UST), il cui rendimento stava subendo un rapido rialzo.