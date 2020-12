Lo streaming video Usa di Discovery+ pronto a sbarcare anche in Italia Piattaforma diversa dalle altre già presenti e dedicata ai contenuti «non-fiction». Nel Paese lancio supportato da una partnership distributiva con Tim di Andrea Biondi

Piattaforma diversa dalle altre già presenti e dedicata ai contenuti «non-fiction». Nel Paese lancio supportato da una partnership distributiva con Tim

3' di lettura

Ci sarà anche l’Italia fra i 25 Paesi apripista per lo sbarco nell’arena del videostreaming di un altro gigante dei media. È previsto per il 4 gennaio il battesimo di Discovery+, il nuovo servizio streaming del gruppo Usa proprietario, fra le varie cose, di Eurosport. Dopo Disney, Apple, WarnerMedia, NBCUniversal, arriva così l’ultimo nato in un panorama sempre più affollato in cui fra Netflix, Amazon Prime Video, e player come Rakuten Tv o anche locali come ad esempio in Italia Timvision o Infinity (Mediaset), Now Tv (Sky), Rai Play, Chili oppure Dazn nello sport, l’offerta sembra a tratti essere fin troppo pletorica. Senza contare l’avanzata negli ultimi tempi dei servizi “Avod”, basati sulla pubblicità e non sulle sottoscrizioni.

Discovery si farà strada

Discovery arriva buona ultima. Il ceo David Zaslav però non ha dubbi: Discovery+ si farà strada, perché «differente rispetto ai tanti servizi di streaming basati su serie e fiction. Discovery+ sarà incentrato sui programmi “unscripted”». Insomma un’offerta dedicata a real life entertaiment e ai contenuti “non-fiction”: documentari, docuserie, reality e programmi factual che si occuperanno in particolare di lifestyle e food (due anni e mezzo fa Discovery ha acquisito Scripps con il suo brand Food Network).

Loading...

Discovery+ sarà quindi concorrente dei battistrada del settore, ma Zaslav nella sua conferenza stampa di presentazione la ha anche definita «un’offerta perfettamente complementare per ogni portfolio di streaming», con il plus di nascere in un gruppo tv che mescola «globale e locale» in giro per il mondo.

Offerta aggressiva

In Italia – come negli Usa, i Paesi Nordici, l’Olanda, la Spagna e i mercati latino-americani, incluso il Brasile – si partirà il 4 gennaio. L’offerta è sicuramente aggressiva in chiave prezzo: 3,99 euro al mese oppure 39,90 all’anno e con il pacchetto Eurosport 7,99 euro al mese oppure 69,90 all’anno. E per la fase di lancio sono previsti pacchetti promozionali. Negli Usa l’operazione è accompagnata da un accordo esclusivo con Verizon. In Uk e in Irlanda per Discovery si consolida la partnership con Sky, mentre in Italia il partner sarà Tim con la sua Timvision che, come accaduto per Disney+, avrà Discovery+ all’interno, per un accesso “privilegiato”, anche se poi al servizio si potrà accedere da tutti i device mobili, tablet, pc, smart Tv.

Leggi anche Discovery, conferme e nuovi formati con occhi rivolti su sport e digitale

«Siamo orgogliosi di essere tra i primi Paesi al mondo in cui debutterà Discovery+, in contemporanea con il mercato Usa. In questi anni abbiamo consolidato la nostra presenza in Italia, investito importanti risorse nel sistema produttivo e valorizzato la creatività di migliaia di professionalità che lavorano nel settore dei media», afferma Alessandro Araimo, ceo di Discovery Italia.