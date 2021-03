Lo street artist Blu racconta per la prima volta l’iniziativa “Reso 2020”

6' di lettura

«Il periodo che stiamo vivendo non penso sia la perdita di qualcosa, è parte di un'evoluzione. Tutte le cose positive e negative sono parte di un passaggio che a volte nell'immediato non si riesce a cogliere, ma ha a che fare con il futuro». Sono queste le parole con cui Blu, lo street artist italiano provocatorio e visionario, commenta ciò che stiamo vivendo in questo ultimo anno di pandemia in un’intervista in esclusiva con Il Sole 24 Ore. Segnalato nel 2011 da The Guardian tra i 10 migliori street artist in circolazione, nessuno conosce il suo vero nome nè da dove venga.

Blu difende la sua identità con l'anonimato, come il collega britannico Banksy, e d'altra parte la street art ha soprattutto una valenza politica e di critica sociale, non è un esercizio di stile per innalzare l'artista. Con Reso 2020, la nuova opera dell'artista e del suo collettivo, Blu, però, esce in parte allo scoperto e racconta in questa intervista esclusiva (la prima che concede in tanti anni di presenza nelle strade delle nostre città) il significato di quest'opera collettiva.

A un anno dall'inizio della pandemia, il collettivo artistico internazionale PXLs guidato da Blu sta lanciando un progetto, che nella tradizione della street art parte dalla strada e si rivolge alle persone. Una mass-action artistica, attraverso cui i partecipanti sono chiamati a chiedere la restituzione dell'anno 2020. Sì, proprio tutto l'anno. «Facendo seguito alla legge del diritto di recesso, la presente missiva vuole chiedere la sostituzione in toto e senza riserva alcuna dell'anno 2020. Questo 2020 se lo tenga Lei, questo suo estro di fare qualcosa di diverso non è stato richiesto e soprattutto non è stato gradito per nulla», così recita il manifesto del progetto Reso 2020.

Sotto alla superficie provocatoria e apparentemente ingenua, il progetto nasconde due livelli di approfondimento: da una parte l’intento di elaborazione del dramma collettivo che stiamo vivendo come individui e dall’altra la finalità di ricostruzione e valorizzazione gli spazi della collettività. È lo stesso Blu a raccontarne la genesi e gli sviluppi:«Reso è nato lo scorso anno, durante gli incontri del collettivo nel corso del primo lockdown. Durante questi mesi ciò che si è più sentito da parte delle persone erano lamentele. La gente è portata a lamentarsi per qualsiasi cosa ed è anche umano farlo. Però poi ci siamo chiesti: è veramente questo quello che proviamo? La risposta che ci davamo era no, ovunque ci trovassimo. Questa pandemia ci ha uniti tutti, abbiamo vissuto tutti in un modo più o meno analogo, ci ha dato delle cose importanti».

Da qui l'idea di far emergere le risposte reali, nascoste sotto la superficie del rifiuto, attraverso la compilazione di un modulo di Reso, con domande dettagliate e ridondanti, studiate per scendere gradualmente nell'intimità di ciò che proviamo e pensiamo davvero. «Quando ci viene fatta una domanda e la domanda è chiara, ci pensiamo bene prima di rispondere. Abbiamo creato la lettera e il manifesto di Reso 2020 con l'idea di capire cosa dice la gente, cercando di dimostrare che c'è un piccolo cambiamento nelle persone e per dimostrarlo dovevamo far sì che questi pensieri e queste risposte si trasformassero in qualcosa di tangibile», racconta Blu.