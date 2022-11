Lo street food nei mercati alimentari

Le strade della Gran Bretagna ospitano vivaci mercati alimentari che offrono un mix di prodotti che rappresenta un panorama gastronomico completo della nazione. Dai formaggi deliziosamente stagionati al dolce nettare del miele locale o allo street food ricco di sapori, c'è un'ampia carrellata di luoghi che fa fremere le papille gustative. Il Borough Market di Londra è senza dubbio uno dei mercati alimentari preferiti dai londinesi. Aperto tutti i giorni e nascosto sotto gli archi ferroviari tra la cattedrale di Southwark e Borough High Street, si snoda in un labirinto di circa 150 bancarelle che offrono di tutto. Qui si possono gustare ostriche freschissime, il meglio dei prodotti caseari britannici, pasta fresca, ottimo street food e molto altro ancora. E' consigliabile anche solo per una passeggiata, vista la sua vivacità.

C'è poi Billingsgate Market, a Canary Wharf, il più grande mercato ittico interno della Gran Bretagna, dove si recano chef, pescivendoli e amanti dei frutti di mare per comprare alcuni dei prodotti più freschi che i dockland di Londra hanno da offrire. Bisogna però svegliarsi presto al mattino per poter acquistare gamberi tigre e salmone selvaggio appena pescati, o per partecipare al “market tour” che si svolge dalle 6 alle 8 del mattino e che termina con una deliziosa colazione a base di pesce. Se non si è mattinieri, si può sempre partecipare alla sessione “Saturday’s catch”, che approfondisce l’arte della preparazione del pesce, accompagnata da degustazioni e abbinamenti di vini.

Infine nell'East London si può scoprire il Broadway Market, che ogni sabato attira un variegato miscuglio di persone, non solo amanti del buon cibo, ma visitatori curiosi. Il mercatino è pieno zeppo di bancarelle che vendono di tutto, dal Banh Mi vietnamita, alle delizie dolciarie di End of the Eclair, ai piatti a base di pesce di Shrimpy. Si può anche dedicare del tempo per esplorare la moda vintage, le bancarelle di fiori e i negozi di dischi.



